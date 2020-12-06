Çinli şirketler aşı üretimi için son hazırlıkları yapıyor

Yeni tip koronavirüsün ilk tespit edildiği ülke olan Çin'de geliştirilen aşıların nihai onaylarının alınması ve dağıtımı için bekleyiş için sürüyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Li, Birleşmiş Milletlerin koronavirüse ilişkin toplantısında Perşembe günü yaptığı konuşmada, aşıyı geliştiren şirketlerin nihai testleri tamamlamak için süreci hızlandırdığını söyledi.

Çin'de aşı geliştiren şirketlerden biri olan Sinopharm olarak bilinen Çin Ulusal Farmakoloji Grubu tarafından Kasım ayında yapılan açıklamada, aşının Çin'de kullanılması için nihai onay başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Çarşamba günü aşı geliştirme tesislerini ziyaret eden Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, "Geniş çaplı üretim için hazırlıklı olmalıyız" derken, ülkedeki sağlık yetkilileri Çin'in bu yılın sonuna kadar 610 milyon doz ve gelecek yıl da 1 milyar doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

1 milyar 400 milyon civarında nüfusu bulunan Çin'de hükümet kaç kişinin aşılanacağına dair planlarını henüz açıklamasa da Başbakan Yardımcısı Sun, sınır bölgelerinde çalışan personel ile yüksek risk grubundaki kişilerin bu ay için aşılanmasının planlandığını söyledi.