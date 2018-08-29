Çinli taksi çağırma şirketi Didi özür diledi

Mektupta, müşteriler tarafından kabul edilecek bir güvenlik koruma mekanizması ortaya çıkarılana kadar söz konusu araç çağırma hizmetinin kaldırıldığının altı çizilerek yolcuların güvenliğini koruyacak bir mekanizma oluşturmak için kamu güvenliği makamlarıyla ortak çalışılacağı kaydedildi.

Müşterinin güvenliğini sağlama konusundaki ihmalkarlıkların geri döndürülemez bir trajediye neden olduğu vurgulanan mektupta, şirketin sermaye ve hizmetlerini büyütme hırsının yolcuların güvenliğinin önüne geçtiğinin kabul edildiği ortaya kondu.

Mektupta, "Bir hayatın kaybı karşısında kelimeler anlamsız. Ama biz kurbanın kendisine, ailesine ve herkese üzgün olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Üzgünüz. Beklentilerinizi karşılayamadık." ifadeleri kullanıldı.

Çin'in en büyük taksi çağırma platformu Didi Çuşing'in kurucusu Çıng Vey ve Üst Yöneticisi Liu Çing, ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'da geçen hafta bir kadın yolcunun Didi şoförü tarafından tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin özür mektubu yayımladı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı da dün Didi başta olmak üzere taksi çağırma platformlara yolcuların güvenliğini sağlayacak adımları atmaları çağrısında bulunmuş, araç kiralama platformlarının bu olayda bir ders çıkarması, işlerini kanun ve düzenlemelere sıkı şekilde bağlı olarak yürütmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Çin'in en büyük taksi çağrıma şirketi Didi Çuşing, "Şunfengçı" veya "Didi Hitch" adı verilen ve kullanıcılara kayıtlı lisanslı araçlar dışında, rotaları üzerinde seyreden özel araçlarla seyahat etme olanağı sağlayan uygulamayı, 24 Ağustos'ta 20 yaşındaki kadın yolcunun şoför tarafından tecavüz edilerek öldürülmesi üzerine askıya almıştı.

Ülkenin orta kesimindeki Cıciang eyaletinin Vıncou kentinde gerçekleşen olay ülke gündeminde yankılanmış ve araç çağırma uygulamalarının güvenliğinin sorgulanmasına neden olmuştu.

Benzer bir vaka da mayıs ayında Hınan eyaletinin Cıngcou şehrinde yaşanmış, otostop hizmetini kullanan 21 yaşında bir kadının sürücü tarafından öldürülmesinin ardından şirket hizmeti geçici olarak durdurmuştu.

Çin'de 2012'de kurulan taksi çağırma şirketi Didi Çuşing firmasının hissedarları arasında Çin'in arama motoru şirketi Baidu, sosyal medya ve mesajlaşma platformları sahibi Tencent, e-ticaret şirketi Alibaba Group Holding de bulunuyor.

Didi, Çin'de önceki yıllarda faaliyet gösteren Uber'i 2016 yılında satın almıştı. Çin piyasasında rekabeti kaybeden Uber, faaliyetlerine son vermişti.

