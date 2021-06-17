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Çinli Taykonotlar Çin'in Kendisine Ait Uzay İstasyonuna Ulaştı

17.06.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli üç taykonot uzay görevine başladı. Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo, üç ay süreyle kalacakları Çin’e ait uzay istasyonuna ulaştı

Çinli Taykonotlar Çin'in Kendisine Ait Uzay İstasyonuna Ulaştı

Çinli üç taykonot uzay görevine başladı. Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo, üç ay süreyle kalacakları Çin’e ait uzay istasyonuna ulaştı. Üç taykonot, Çin’in halen inşası devam eden uzay istasyonunda kalacak ilk ekibi oluşturuyor.

Çin uzayda yeni bir istasyon inşa ediyor. Bu kapsamda istasyona hazırlık amaçlı 4 insanlı seyahat yapılması planlandı. 6 saatlik uçuşun ardından istasyona ulaşan üç taykonot, bu seyahatlerden ilkini yaptı.

Çin’in uzay istasyonunun inşasının önümüzdeki yıl tamamlanması ve tam anlamıyla faaliyete geçmesi bekleniyor. Kurulacak istasyonun 10 yıl süreyle faal olarak kullanılması planlanıyor.

Söz konusu seyahat Çin’in 5 yılın ardından uzaya yaptığı ilk insanlı uçuş olarak tarihe geçti.

Çin, ABD’nin mevcut yasaları nedeniyle bugüne dek Uluslararası Uzay İstasyonu’na görevli gönderemedi. Mevcut yasalar NASA’nın uzay konusunda Çin’le işbirliği yapmasını engelliyor. 2003 yılında ABD ve Rusya’nın ardından insanlı uzay uçuşlarına başlayan Çin, kendi uzay istasyonunu inşa etmeye başladı.

Çin son dönemde Ay ve Mars’a da araştırma araçları yollayarak uzay programlarına hız verdi.

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