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Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin laboratuvarında korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Çin merkezli teknoloji devi Huawei şirketinin Dongguan kentinde bulunan laboratuvarında yangın çıktı.Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Dongguan kentinde yer alan teknoloji devi Huawei şirketine ait laboratuvarda büyük çaplı yangın çıktı.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei şirketinin Dongguan kentinde bulunan laboratuvarında yangın çıktı.
Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Dongguan kentinde yer alan teknoloji devi Huawei şirketine ait laboratuvarda büyük çaplı yangın çıktı. Binadan yoğun duman yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvarın çelik yapıda olduğu, yanan malzemelerin ses yalıtım malzemeleri olduğu ifade edildi.
Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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