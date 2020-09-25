Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin laboratuvarında korkutan yangın

Çin merkezli teknoloji devi Huawei şirketinin Dongguan kentinde bulunan laboratuvarında yangın çıktı.

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Dongguan kentinde yer alan teknoloji devi Huawei şirketine ait laboratuvarda büyük çaplı yangın çıktı. Binadan yoğun duman yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvarın çelik yapıda olduğu, yanan malzemelerin ses yalıtım malzemeleri olduğu ifade edildi.

Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

