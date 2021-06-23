Çinli telefon üreticisi Doogee, lazer metreli S97 Pro’yu tanıttı

Ön tarafta, 1560×720 piksel çözünürlüğe sahip 6.39 inçlik bir “HD+Dot” ekran ve delikli çentikte yer alan 16MP selfie kamerası var. Lazer metrenin vericisi ve alıcısı telefonun üst kısmında bulunuyor. Arka tarafta, 48MP Samsung sensörlü ana kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera + 2MP makro kamera + 2MP derinlik sensörü tarafından yönetilen dörtlü kamera kurulumu var. Doogee S97 Pro ayrıca IP68 ve IP69K dayanıklılık sertifikasına sahip. Ayrıca telefonda, üç günlük kullanım ömrü sunan ve kablosuz şarjı destekleyen 8.500 mAh pil var. S97 Pro, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Helio G95 yonga seti tarafından desteklenmekte.

Yazılım özellikleri arasında yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ve kutudan çıktığı gibi yüklü olan Android 11 bulunuyor. Telefon, “inşaat, yürüyüş ve diğer açık hava etkinlikleri için yararlı olan çok çeşitli uygulamaları vurgulayan bir uygulama araç kutusu da içeriyor.

İŞTE DOOGEE S97 PRO'NUN FİYATI

Doogee S97 Pro, 21 Haziran – 25 Haziran tarihlerinde başlayacak sınırlı bir promosyon kapsamında Çinli bir alışveriş platformu üzerinden 199 dolara satışa sunulacak. Daha sonra telefon 329 dolara mal olacak.

