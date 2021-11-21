HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çinli Tenisçi IOC Başkanıyla Konuştu

Çinli Tenisçi IOC Başkanıyla Konuştu

21.11.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Kasım’da yaptığı sosyal medya iletisinin ardından ortadan kaybolan Çinli tenisçi Peng Shuai, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) başkanıyla Pazar günü videolu telefon görüşmesi yaptı

2 Kasım’da yaptığı sosyal medya iletisinin ardından ortadan kaybolan Çinli tenisçi Peng Shuai, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) başkanıyla Pazar günü videolu telefon görüşmesi yaptı. IOC tarafından yapılan açıklamada Peng’in güvende ve iyi olduğunu söylediği belirtildi. Uluslararası spor kuruluşları, batılı hükümetler ve sporcular sosyal medya iletisinin ardından kendisinden haber alınamayan Peng Shuai’nin güvenliğinden kaygı duyduklarını dile getirmişti.

IOC tarafından yapılan açıklamada Peng’in kurumun başkanı Thomas Bach ile 30 dakikalık bir görüşme yaptığı ve Olimpiyat Komitesi’ne kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

IOC, sporcunun evinde iyi ve güvende olduğunu belirttiğini, mahremiyetine saygı duyulmasını istediğini kaydetti. Bu dönemde ailesi ve arkadaşlarıyla olmayı tercih eden sporcunun çok sevdiği tenisle bağını koruyacağı da kaydedildi.

Bir dizi fotoğrafı ve videosu yayınlandı

Görüşme, Pazar günü sabah saatlerinde Peng’in Pekin’de bir çocuk turnuvasında çekilmiş fotoğraflarının yayınlanmasının ardından geldi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Peng’in turnuvadaki görüntülerinin yeterli delil olmadığını belirtmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Çinli yetkililere daha inandırıcı delil sunmaları çağrısı yapmıştı.

ABD ve İngiltere de Çin’den Peng’in iyi olduğunu gösteren açık delil sunmalarını istemişti.

Devlet tarafından desteklenen Global Times gazetesinin internet sitesi de Pazar günü Peng’in Fila Kids Junior Tennis Challenger turnuvasında gülümseyen, el sallayan ve çocuklar için büyük tenis toplarına imza attığı görüntülerini yayınlamıştı. Etkinliğin resmi WeChat sayfasında da Peng’in turnuvadaki resimlerine yer verildi.

Cumartesi gecesi de Peng’in Pekin’deki popüler bir restoranı ziyaret ettiği basına yansımıştı. Restoranın sahibi Reuters haber ajansına Peng’in ziyaretini doğruladı.

Çin devlet televizyonu CGTN, Çarşamba günü Peng’in Kadınlar Tenis Birliği Başkanı’na yazdığını ve cinsel saldırıya uğradığı iddialarının doğru olmadığını söylediği bir e-postayı yayınlamıştı. Ancak WTA Başkanı Steve Simon, e-postayı Peng’in kendisinin yazdığına inanmakta zorlandığını söylemişti.

Kadın Tenis Birliği sözcüsü de söz konusu kayıtların tenisçinin güvenliğiyle ilgili yetersiz kanıtlar olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü tenisçiler tepki gösterdi

Çinli tenisçiden 2 Kasım’dan bu yana haber alınamamasının ardından sosyal medyada #WhereIsPengShuai? (Peng Shuai nerede?) etiketi yayılmış ve tenis dünyasının önde gelen isimleri Naomi Osaka, Serena Williams, Billie Jean King Novak Djokovic, Roger Federer gibi isimler bu etiket altında duruma tepkilerini dile getirmişti.

İnsan hakları grupları Şubat ayında Pekin’de düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nın Çin’in insan hakları sicili nedeniyle iptal edilmesi yönündeki çağrılarda bulunuyor.

Cinsel saldırıya uğradığını yazmıştı

35 yaşındaki Peng, 2 Kasım’daki sosyal medya iletisinde eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli’nin yıllar önce kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve daha sonra belli aralıklarla ilişkiye girdiklerini söylemişti. Peng daha sonra bu iletisini silmişti.

Zhang ya da diğer Çinli yetkililer Peng’in iddiasıyla ilgili yorum yapmamıştı.

Peng, 2014’te çiftler tenisinde dünyanın en iyi oyuncusu sıralamasına bir numaraya yükselmişti. Peng, 2013’te Wimbledon’da ve 2014’te Fransa Açık turnuvasında çiftler dalında şampiyonluk almasının ardından en iyi tenisçiler listenin birinci sırasına yükselen ilk Çinli tenisçi olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdularSokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdular
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Bulgaristan'da seçimlerin kazananı belli olduBulgaristan'da seçimlerin kazananı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

İnce'den dolar tahmini: Tam tutturamamışım, 20 lira olur

İnce'den dolar tahmini: Tam tutturamamışım, 20 lira olur

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.