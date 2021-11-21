Çinli Tenisçi IOC Başkanıyla Konuştu

2 Kasım’da yaptığı sosyal medya iletisinin ardından ortadan kaybolan Çinli tenisçi Peng Shuai, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) başkanıyla Pazar günü videolu telefon görüşmesi yaptı. IOC tarafından yapılan açıklamada Peng’in güvende ve iyi olduğunu söylediği belirtildi. Uluslararası spor kuruluşları, batılı hükümetler ve sporcular sosyal medya iletisinin ardından kendisinden haber alınamayan Peng Shuai’nin güvenliğinden kaygı duyduklarını dile getirmişti.

IOC tarafından yapılan açıklamada Peng’in kurumun başkanı Thomas Bach ile 30 dakikalık bir görüşme yaptığı ve Olimpiyat Komitesi’ne kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

IOC, sporcunun evinde iyi ve güvende olduğunu belirttiğini, mahremiyetine saygı duyulmasını istediğini kaydetti. Bu dönemde ailesi ve arkadaşlarıyla olmayı tercih eden sporcunun çok sevdiği tenisle bağını koruyacağı da kaydedildi.

Bir dizi fotoğrafı ve videosu yayınlandı

Görüşme, Pazar günü sabah saatlerinde Peng’in Pekin’de bir çocuk turnuvasında çekilmiş fotoğraflarının yayınlanmasının ardından geldi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Peng’in turnuvadaki görüntülerinin yeterli delil olmadığını belirtmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Çinli yetkililere daha inandırıcı delil sunmaları çağrısı yapmıştı.

ABD ve İngiltere de Çin’den Peng’in iyi olduğunu gösteren açık delil sunmalarını istemişti.

Devlet tarafından desteklenen Global Times gazetesinin internet sitesi de Pazar günü Peng’in Fila Kids Junior Tennis Challenger turnuvasında gülümseyen, el sallayan ve çocuklar için büyük tenis toplarına imza attığı görüntülerini yayınlamıştı. Etkinliğin resmi WeChat sayfasında da Peng’in turnuvadaki resimlerine yer verildi.

Cumartesi gecesi de Peng’in Pekin’deki popüler bir restoranı ziyaret ettiği basına yansımıştı. Restoranın sahibi Reuters haber ajansına Peng’in ziyaretini doğruladı.

Çin devlet televizyonu CGTN, Çarşamba günü Peng’in Kadınlar Tenis Birliği Başkanı’na yazdığını ve cinsel saldırıya uğradığı iddialarının doğru olmadığını söylediği bir e-postayı yayınlamıştı. Ancak WTA Başkanı Steve Simon, e-postayı Peng’in kendisinin yazdığına inanmakta zorlandığını söylemişti.

Kadın Tenis Birliği sözcüsü de söz konusu kayıtların tenisçinin güvenliğiyle ilgili yetersiz kanıtlar olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü tenisçiler tepki gösterdi

Çinli tenisçiden 2 Kasım’dan bu yana haber alınamamasının ardından sosyal medyada #WhereIsPengShuai? (Peng Shuai nerede?) etiketi yayılmış ve tenis dünyasının önde gelen isimleri Naomi Osaka, Serena Williams, Billie Jean King Novak Djokovic, Roger Federer gibi isimler bu etiket altında duruma tepkilerini dile getirmişti.

İnsan hakları grupları Şubat ayında Pekin’de düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nın Çin’in insan hakları sicili nedeniyle iptal edilmesi yönündeki çağrılarda bulunuyor.

Cinsel saldırıya uğradığını yazmıştı

35 yaşındaki Peng, 2 Kasım’daki sosyal medya iletisinde eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli’nin yıllar önce kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve daha sonra belli aralıklarla ilişkiye girdiklerini söylemişti. Peng daha sonra bu iletisini silmişti.

Zhang ya da diğer Çinli yetkililer Peng’in iddiasıyla ilgili yorum yapmamıştı.

Peng, 2014’te çiftler tenisinde dünyanın en iyi oyuncusu sıralamasına bir numaraya yükselmişti. Peng, 2013’te Wimbledon’da ve 2014’te Fransa Açık turnuvasında çiftler dalında şampiyonluk almasının ardından en iyi tenisçiler listenin birinci sırasına yükselen ilk Çinli tenisçi olmuştu.

