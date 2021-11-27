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Çinli tenisçi Peng'in durumundan endişe ediliyor

27.11.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), tenisçi Shua Peng hakkında "hâlâ çok endişeli" olduklarını açıkladı.

Çinli tenisçi Peng'in durumundan endişe ediliyor

Ülkenin eski başbakan yardımcılarından Zhang Gaoli'yi tacizle suçlayan Peng'in özgür olmadığından endişe ediliyor.Kadınlar Tenis Birliği'nin bir sözcüsü, tenisçi Shuai Peng'in durumu hakkında "hâlâ oldukça endişeli” olduklarını açıkladı. Yaklaşık dört hafta önce ülkenin eski başbakan yardımcılarından Zhang Gaoli'yi tacizle suçlayan Peng'den uzun bir süre haber alınamamış, bir süre sonra devlet medyasında 35 yaşındaki tenisçinin görüntüleri yayınlanmıştı. Kadınlar Tenis Birliği Üst Yöneticisi Steve Simon, "Bu video tek başına yeterli değil. Peng'i görmek sevindirici olmasına karşın özgür olup olmadığı ve kararlarını kendisinin verip vermediği bilinmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Birlik Sözcüsü, Simon’ın Peng ile farklı kanallardan iletişim kurduğunu, iki e-mail gönderdiğini, ancak “tenisçinin verdiği cevapların başkalarının etkisi altında verildiğinin açık olduğunu” belirtti. “Peng sansür ve baskıdan bağımsız olmadığı için Simon oldukça endişeli” diyen Sözcü, Simon'ın aldığı yanıtların sansürcülerin değil kendi yanıtları olduğuna ikna olana kadar bir daha Peng ile e-mail yoluyla iletişim kurmamaya karar verdiğini açıkladı. Açıklamada, “Kadınlar Tenis Birliği, Peng’in özgürce, açıkça ve doğrudan iletişim kurup kuramadığı konusunda endişeli” ifadelerine yer verildi.

Peng'den haber alınamaması uluslararası alanda da endişelere neden olmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Çin kurumlarından derhal Peng'in ikamet yeri ve güvenliği konusunda bağımsız ve doğrulanabilir kanıtlar sunmasını talep ediyoruz" dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından Fransa ve İngiltere de Peng'in güvenliği konusunda "doğrulanabilir belgeler" sunulmasını istemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, “İnsanların kasten ve kötü niyetle konunun her yerde reklamını yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini” söyledi.

AFP / AI, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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