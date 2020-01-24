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  4. Çinli turist ve eşinin sevk edildiği Süreyyapaşa Hastanesinde karantina!

Çinli turist ve eşinin sevk edildiği Süreyyapaşa Hastanesinde karantina!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

İstanbul’da domuz gribi şüphesiyle Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Devlet Hastanesinde acil bölümüne alınan Çinli turist ve eşi, Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede karantina alanı oluşturularak hastalara müdahale eden personellerin özel kıyafetler giydiği iddia edildi.

Çinli turist ve eşinin sevk edildiği Süreyyapaşa Hastanesinde karantina!

İstanbul’da Çinli turist ve eşi, domuz gribi taşıdığı şüphesiyle Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Devlet Hastanesinin acil bölümüne alınmıştı. İki kişi, kapatılan bir alanda tedavi altına alındı. Yapılan ilk tedavinin ardından Çinli turist ve eşi farklı ambulanslarla Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KARANTİNA ALANI OLUŞTURULDU

Edinilen bilgiye göre Süreyya Paşa Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel bir karantina alanı oluşturularak tedavi işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı, hastalara müdahale eden personellerin özel kıyafetler giydiği iddia edildi. Hastane görevlilerinin yüzlerine maske taktığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
H1N1 Domuz gribi süreyyapaşa Çinli turist

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