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Çinli turistler İzlanda'da dalgalara kapıldı: 1 kişi yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 16:22 | Son Güncelleme

İzlanda’nın güneyinde bulunan Viki Myrdal şehrinde Reynisfjara sahilinde bir grup Çinli turist, dalgaların altında kaldı.

İzlanda, (DHA)- İzlanda’nın güneyinde bulunan Viki Myrdal şehrinde Reynisfjara sahilinde bir grup Çinli turist, dalgaların altında kaldı. Dalgalarla boğuşan 1 kişi omzundan yaralandı. Turist rehberi tarafından kaydedilen görüntülerde Çinli turistlerin korku dolu anları kameralara yansıdı.

Çinli grup, İzlanda’nın doğal güzelliklerine sahip Viki Myrdal şehrinin Reynisfjara sahiline turistik bir gezi düzenledi. Sahilde gezen ve fotoğraf çeken grup, dalgaların yükselmesiyle bir anda suyun içinde kaldı. Dalgaların sürüklediği 1 turist, omzunu kayalara çarparak yaralandı. Çinli gruba rehberlik eden İzlandalı Saevar Gudmundsson dalgaların içinde kalan turistlerin görüntülerini çekti. Gudmundsson, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Bu dalgalar gördüğüm en büyükler arasında. İnsanların tehlikeyi anlamadığı anlaşılıyor. Onları çok defa suya yaklaşmamaları konusunda uyardım” dedi.

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