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Çinli turistler kaza yaptı, bol bol fotoğraf çekip eğlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesi yakınlarında yoldan çıkıp yan yatan otomobilden yara almadan kurtulan Çinli 4 kadın turist, kaza sonrası bol bol fotoğraf çekip gülümseyerek poz verdi.Kaza, öğle saatlerinde Kumluca-Kemer karayolunun 23.

Antalya’nın Kumluca ilçesi yakınlarında yoldan çıkıp yan yatan otomobilden yara almadan kurtulan Çinli 4 kadın turist, kaza sonrası bol bol fotoğraf çekip gülümseyerek poz verdi.
Kaza, öğle saatlerinde Kumluca-Kemer karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol çalışmasından dolayı tek şeritten devam eden trafikte Çinli Kong Kaijia’nın kontrolündeki 34 BIZ 699 plakalı kiralık araç, beton bariyere çarparak yan yattı. Kazada araçta bulunan diğer 3 Çinli vatandaş da hafif sıyrıklar ile karayolları çalışanları tarafından araçtan çıkartıldı. Kaza yerine gelen polislerce alkol muayenesi yapılan Kong Kaijia’nın muayenesi temiz çıkarken olay yerine gelen ambulans da gerek olmadığı gerekçesiyle geri gönderildi.
Tüm bunlar yaşanırken araçta bulunan 4 kadın Çinli turistin eğlenceli tavırlarına kimse anlam veremedi. Çok kısa bir süre önce yoldan çıkıp yan yatan aracın içinden çıkartılan turistler, olay yerinden bol bol fotoğraf çekip birbirlerine gülerken olayı görüntüleyen basın mensubunu kaydetmeyi de ihmal etmedi. Çinli turistlerin Antalya Havalimanı’ndan 22.00 uçağıyla İstanbul’a gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi.

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