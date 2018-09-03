Çinli turistler Trump ile gerilimin ardından ABD yerine 'ucuzlayan Türkiye'yi tercih ediyor'

Çinli turizm şirketleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergileri ve iki ülke arasında artan gerilim nedeniyle Çinli turistlerin bu yıl ABD'yi tercih etmeyeceğini söylüyor.

Chinanews'a konuşan turizm sektöründen yetkililer, Çin'de Ekim ayında başlayan bir haftalık ulusal tatilde ABD'yi tercih eden turistlerin sayısında büyük bir azalma olabileceği uyarısında bulunuyor.

Seyahat acentesi Tuniu'nun Pazarlama Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Barry Lin, "Turizm kesinlikle etkilenecek. Esas soru bunun etkisinin ne kadar süreceği. Kısa sürmesini umuyoruz" diyor.

Lin, iki ülke arasında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Çinli turistlerin muhtemelen ABD turu almaktan kaçınacağını söylüyor.

Buna karşılık para birimi değer kaybeden Türkiye, Çinli turistlerin ilgisini artan bir şekilde çekiyor.

BBC İzleme Servisi'nin aktardığına göre Çin'in en büyük online seyahat acentesi Ctrip'te son iki haftada Türkiye'yle ilgili aramalar 5 kat arttı.

Bu yaz Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kat arttı.