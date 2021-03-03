Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çin'in alanında en önemli uzmanlarından epidemiyolog Cong, Kovid-19 salgınında küresel sürü bağışıklığı kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini öne sürerek, "küresel dayanışma çağrısı"nda bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre, dün Edinburgh Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrim içi bir sohbete katılan Cong Nanşan, "Geçen yıl, salgının kontrol altına alınmasından iki ay sonra, ekonomimizi yeniden açtık ve derslere devam ettik" dedi.

Cong, salgının sona erdirilmesi için "küresel dayanışma çağrısı" yaparak, "Aşıların geliştirilmesi ve pazarlanmasıyla birlikte, dünya çapında sürü bağışıklığına ulaşmak en az 2 ila 3 yıl sürecektir" ifadesini kullandı.

"NORMAL HAYATA DÖNÜŞTE ACELECİ YAKLAŞIMLAR TERS TEPEBİLİR"

Etkinlikte Cong, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ile görüş alışverişinde bulunurken, ikili, ekonomik kalkınma ile salgını kontrollü önlemenin dengelenmesinin küresel bir zorluk olduğuna ve "normal hayata" dönüşte aceleci yaklaşımların ters tepebileceğine dikkati çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ilk vakaların tespit edildiği Aralık 2019'dan bu yana salgın nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 562 binden fazla kişi hayatını kaybetti.