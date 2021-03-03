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Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

03.03.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Dünya çapında etkisini sürdüren koronavirüs için aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Koronavirüs salgınından çıkışın en büyük anahtarlarından bir olarak gösterilen küresel sürü bağışıklığına ulaşmak için ise önümüzde daha zaman var.

Çin'in alanında en önemli uzmanlarından epidemiyolog Cong, Kovid-19 salgınında küresel sürü bağışıklığı kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini öne sürerek, "küresel dayanışma çağrısı"nda bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre, dün Edinburgh Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrim içi bir sohbete katılan Cong Nanşan, "Geçen yıl, salgının kontrol altına alınmasından iki ay sonra, ekonomimizi yeniden açtık ve derslere devam ettik" dedi.

Cong, salgının sona erdirilmesi için "küresel dayanışma çağrısı" yaparak, "Aşıların geliştirilmesi ve pazarlanmasıyla birlikte, dünya çapında sürü bağışıklığına ulaşmak en az 2 ila 3 yıl sürecektir" ifadesini kullandı.

"NORMAL HAYATA DÖNÜŞTE ACELECİ YAKLAŞIMLAR TERS TEPEBİLİR"

Etkinlikte Cong, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ile görüş alışverişinde bulunurken, ikili, ekonomik kalkınma ile salgını kontrollü önlemenin dengelenmesinin küresel bir zorluk olduğuna ve "normal hayata" dönüşte aceleci yaklaşımların ters tepebileceğine dikkati çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ilk vakaların tespit edildiği Aralık 2019'dan bu yana salgın nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 562 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

FAUCİ, KENDİ TASARLADIĞI KOVİD-19 VİRÜSÜNÜN 3D MODELİNİ MÜZEYE BAĞIŞLADI

Fauci, kendi tasarladığı Kovid-19 virüsünün 3D modelini, Smithsonian Enstitüsünün Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi’ne bağışladı.

Müze dün Fauci'yi "Büyük Amerikalılar Madalyası" ile onurlandırırken müze müdürü Anthea Hartig, Fauci'nin milyonlarca hayatın kurtarılmasına yardımcı olduğunu ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin önemli gelişmelere imza attığını kaydetti.

Fauci, müzenin ödülüne ilişkin "olağanüstü ve mahcup edici" değerlendirmesinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin

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