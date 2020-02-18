Çinli uzmanlar: Koronavirüs Nisan ayında stabil hâle gelebilir

Çinli sağlık uzmanları salgının Nisan ayı sonuna doğru stabil hale gelebileceğini belirtiyor.Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Covid-19 adı verilen salgın hastalıktan ölenlerin sayısı bin 886'ya çıkarken, virüsün 72 bin 436 kişiye bulaştığı bildirildi. Ölüm vakalarının en çok görüldüğü Vuhan kentindeki bir hastanenin başhekimi Dr. Liu Zhiming'in de yaşamını yitirdiği belirtildi. China News'un haberine göre Zhiming Pazartesi günü öldü. Böylece koronavirüs nedeniyle ilk kez bir başhekim hayatını kaybetmiş oldu. Cuma günü de aynı hastanede görevli 59 yaşındaki bir hemşire virüs bulaşması nedeniyle ölmüştü.

Çin devlet televizyonu CCTV'de yayınlanan bir habere göre şimdiye dek bin 700 doktor ve sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı. Haberde geçen hafta sonuna kadar en az 6 sağlık çalışanın yaşamını yitirdiği belirtilirken, en çok ölümlerin Hubei vilayetinde meydana geldiği bilgisi verildi.

"Nisan'da stabile edilebilir"