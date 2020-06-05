''Çinli ve İranlı Bilgisayar Korsanları Biden ve Trump’ı Hedef Aldı''

İranlı bilgisayar korsanlarının, Trump kampanyasının resmi elektronik posta hesaplarına sızma girişimi daha önce de belgelenmişti. Microsoft, geçen yıl, Charming Kitten adlı APT yani ‘’gelişmiş kalıcı tehdit’’ grubunun, adını vermediği bir başkan adayının kampanyasına ait elektronik posta hesaplarına girmeye çalıştığını açıklamış, daha sonra bazı kaynaklar bunun Trump'ın kampanyası olduğunu kaydetmişti.

Huntley'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama, önde gelen siyasetçileri hedef alan dijital casusluğun son örneği oldu. Huntley, ne Biden ne de Trump'ın kampanyasında dijital güven açığı oluştuğunu kaydetti.

Amerikan siber güvenlik firması Area 1 Security, bu yılın başında, Rus bilgisayar korsanlarının Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yönetim kurulunda yer aldığı Ukraynalı enerji firması Burisma'yla bağlantılı olan şirketleri hedef aldığını açıklamıştı.

Google ise Tehdit Analizi Grubu Başkanı Shane Huntley'nin Twitter mesajlarının ötesinde ayrıntı paylaşmadı. Google'dan bir temsilci, ''Hedef alınan kullanıcılara, hükümetin desteklediği standart saldırı uyarımızı gönderdik ve bu veriyi federal polise sevkettik'' dedi.

Ancak firmanın üst düzey yetkilisi Huntley'nin bu olağandışı çıkışı, Amerikan kamuoyunun siyasi kampanyalara yönelik dijital casusluk girişimlerine karşı ne kadar hassas hale geldiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

''Bu saldırılara hazırlıklıyız''

Amerikan istihbarat kurumlarının Rusya'nın 2016 başkanlık seçimi sürecinde Amerikan demokrasisini sekteye uğratmak ve dönemin başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesini sağlamak için siber saldırı ve propaganda operasyonu yürüttüğü sonucuna varmasından bu yana, bilgisayar korsanlarının eylemleri hükümetleri kaygılandırıyor. O dönemde Demokrat Parti'nin 2016 başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya ekibinin e-posta adresleri ve Demokratik Ulusal Komitesi’nin iç yazışmaları hedef olmuştu. Moskova ise Amerika'daki seçimlere karıştığı iddiasını reddetmişti.