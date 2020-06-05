''Çinli ve İranlı Bilgisayar Korsanları Biden ve Trump’ı Hedef Aldı''

Teknoloji devi Google, Çin hükümetinin desteklediği bilgisayar korsanlarının Demokrat Partili Joe Biden'ın başkanlık kampanyasını hedef aldıklarını açıkladı. Google'ın Tehdit Analizi Grubu Başkanı Shane Huntley, İranlı bilgisayar korsanlarının ise kısa süre önce Başkan Trump'ın seçim kampanyasında görev alan personelin elektronik posta hesaplarını hedef aldıklarını kaydetti.
Huntley'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama, önde gelen siyasetçileri hedef alan dijital casusluğun son örneği oldu. Huntley, ne Biden ne de Trump'ın kampanyasında dijital güven açığı oluştuğunu kaydetti.
İranlı bilgisayar korsanlarının, Trump kampanyasının resmi elektronik posta hesaplarına sızma girişimi daha önce de belgelenmişti. Microsoft, geçen yıl, Charming Kitten adlı APT yani ‘’gelişmiş kalıcı tehdit’’ grubunun, adını vermediği bir başkan adayının kampanyasına ait elektronik posta hesaplarına girmeye çalıştığını açıklamış, daha sonra bazı kaynaklar bunun Trump'ın kampanyası olduğunu kaydetmişti.
Amerikan siber güvenlik firması Area 1 Security, bu yılın başında, Rus bilgisayar korsanlarının Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yönetim kurulunda yer aldığı Ukraynalı enerji firması Burisma'yla bağlantılı olan şirketleri hedef aldığını açıklamıştı.
Google ise Tehdit Analizi Grubu Başkanı Shane Huntley'nin Twitter mesajlarının ötesinde ayrıntı paylaşmadı. Google'dan bir temsilci, ''Hedef alınan kullanıcılara, hükümetin desteklediği standart saldırı uyarımızı gönderdik ve bu veriyi federal polise sevkettik'' dedi.
Ancak firmanın üst düzey yetkilisi Huntley'nin bu olağandışı çıkışı, Amerikan kamuoyunun siyasi kampanyalara yönelik dijital casusluk girişimlerine karşı ne kadar hassas hale geldiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
''Bu saldırılara hazırlıklıyız''
Amerikan istihbarat kurumlarının Rusya'nın 2016 başkanlık seçimi sürecinde Amerikan demokrasisini sekteye uğratmak ve dönemin başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesini sağlamak için siber saldırı ve propaganda operasyonu yürüttüğü sonucuna varmasından bu yana, bilgisayar korsanlarının eylemleri hükümetleri kaygılandırıyor. O dönemde Demokrat Parti'nin 2016 başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya ekibinin e-posta adresleri ve Demokratik Ulusal Komitesi’nin iç yazışmaları hedef olmuştu. Moskova ise Amerika'daki seçimlere karıştığı iddiasını reddetmişti.
Joe Biden'ın kampanyasından bir sözcüyse ''Kampanya personelimizin elektronik posta hesaplarına giriş yapma girişiminde bulunan ancak başarısız olan yabancı unsurların varlığı hakkında Google'dan gelen açıklamaların farkındayız. Kampanyamızın en başından bu yana böyle saldırıların hedefi haline gelebileceğimizi biliyorduk ve bu saldırılara hazırlıklıyız'' açıklamasında bulundu.
Donald Trump'ın seçim kampanyası, Washington'daki Çin Büyükelçiliği ve İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler temsilciliği, görüş bildirmeleri yönündeki taleplere henüz yanıt vermedi.
Ecza firmaları hedef olmuştu
Google tarafından Trump kampanyasını hedef almakla sorumlu tutulan Charming Kitten grubu, Corona virüsü tedavisi üzerine çalışan ecza firması Gilead Sciences'ın da aralarında bulunduğu bazı hedeflere siber saldırılar düzenlemişti.
Reuters haber ajansı bu yılın başında Charming Kitten'ın, oltalama (phishing) eylemlerinde bulunmak amacıyla medya dünyasının ünlü simalarının ve gazetecilerin kılığına girme girişimlerinin arkasında olduğunu bildirmişti.
Amerikan siber güvenlik firması ‘’FireEye''ın İstihbarat Analizi Başkanı John Hultquist, ''casusluk failleri'' olarak nitelediği siber saldırı gruplarının amacının internette sızdırmak üzere veri hırsızlığı yapmaktan çok istihbarat toplamak olduğunu kaydediyor.
Federal Soruşturma Dairesi (FBI) ve Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.