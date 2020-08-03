Çinli Yapay Zeka Şirketi'nden Apple'a 1,4 Milyar Dolarlık Patent Davası

Çinli yapay zeka şirketi ABD’li teknoloji devi Apple şirketine 1,4 milyar dolarlık dava açıyor. Xiao-i adıyla bilinen Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology Co. Ltd şirketi, Apple’ın kendisine ait patentleri ihlal ettiğini iddia ediyor.

Çinli şirket Apple’ın kendisine ait ihlal ettiği patentlerini kullandığı ürünlerin satışını ve reklamını durdurmasını da talep ediyor. Şirket söz konusu başvurusuna ilişkin açıklamayı sosyal medya hesaplarından yaptı.

Xiao-i, Apple’ın ses tanıma teknolojisi “Siri”nin kendilerinin 2004 yılında başvurup 2009 yılında aldıkları patentlerini ihlal ettiğini öne sürüyor.

Apple şirketi iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmazken Çinli şirket daha önce 2012 yılında da ses tanıma teknolojisi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple’ı dava etmişti.

