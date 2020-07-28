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Çinli Yetkili Corona Aşısına Denek Oldu

28.07.2020 18:30 | Son Güncelleme

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü test aşamasındaki Corona aşısına gönüllü denek olduğunu açıkladı.

Çinli Yetkili Corona Aşısına Denek Oldu

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Gao Fu, halkı Corona aşısı olmaya teşvik etmek için henüz klinik deneme aşamasında bir aşı adayına gönüllü denek olduğunu açıkladı.

Alibaba Sağlık ve Cell Press tarafından düzenlenen bir webinarda konuşan Gao, “Gizli yaptığım bir şeyi açıklayacağım: Aşı yaptırdım” dedi.

Associated Press haber ajansı geçtiğimiz haftalarda, Çin hükümetine bağlı SinoPharm adlı ilaç firmasının geliştirdiği bir aşı adayını Mart ayında, hükümetten klinik deneme onayı almadan önce çalışanları üzerinde denediğini ve bu girişimin bazı uzmanların tepkisine yol açtığını yazmıştı.

Gao, aşı adayını ne zaman veya nasıl yaptırdığıyla ilgili sorulara yanıt vermedi. Çin hükümetinin insanlarda denenmesine onay verdiği bir aşıyı yaptırıp yaptırmadığı bilinmiyor.

Çin, Corona aşısı geliştirme yarışında ABD ve İngiltere’yle rekabet ediyor. Aşıyı ilk bulan ve salgına son veren ülke, hem bilimsel hem de siyasi bir zafer kazanmış olacak.

Aşı yarışında Çin güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. Dünya çapında insanlar üzerinde denenen 20’den fazla aşıdan sekizi Çin’de geliştiriliyor. Diğer ülkelerde bu kadar fazla aşı adayı bulunmuyor.

Gao, aşılardan hangisini yaptırdığını, belli bir firmanın reklamını yapıyormuş gibi görünmemek için açıklamak istemediğini söyledi.

Geçtiğimiz ay Gao, Çin hükümetine bağlı SinoPharm adlı ilaç firmasının geliştirdiği aşı adayını tanıtan bir makaleye katkıda bulunmuştu.

Aşıyı halka bu konuda örnek olmak ve güven vermek için yaptırdığını söyleyen Gao, “Herkes Corona virüsü aşısına kuşkuyla yaklaşıyor. Bir bilim adamı olarak cesur olmanız gerekir. Eğer aşıyı biz bile yaptırmıyorsak, dünyayı aşı olmaya nasıl ikna ederiz” dedi.

Gao, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin Corona salgını ilk ortaya çıktığında gerekli önlemleri almaması nedeniyle hem ülke içinde hem de dışında tepki çekmiş, aylarca basından uzak durduktan sonra ilk kez Nisan sonunda Çin devlet medyasına verdiği bir röportajla ortaya çıkmıştı.

Gao son aylarda Corona virüsü araştırmalarına destek veriyor.

Çin’de aşı çalışmaları aralıksız sürerken, hükümetten onay alacak bir aşıda önceliğin hangi gruplara verilmesi gerektiği de inceleniyor.

Webinar sırasında ABD ve Çin’in bilimsel alanda daha fazla işbirliği yapmasının önemini de vurgulayan Gao, “Çin ve ABD’nin bilimsel alanda ayrılık yaşamasını istemiyoruz. Birlikte çalışmalıyız” dedi.

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