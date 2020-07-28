Çinli Yetkili Corona Aşısına Denek Oldu

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Gao Fu, halkı Corona aşısı olmaya teşvik etmek için henüz klinik deneme aşamasında bir aşı adayına gönüllü denek olduğunu açıkladı.

Alibaba Sağlık ve Cell Press tarafından düzenlenen bir webinarda konuşan Gao, “Gizli yaptığım bir şeyi açıklayacağım: Aşı yaptırdım” dedi.

Associated Press haber ajansı geçtiğimiz haftalarda, Çin hükümetine bağlı SinoPharm adlı ilaç firmasının geliştirdiği bir aşı adayını Mart ayında, hükümetten klinik deneme onayı almadan önce çalışanları üzerinde denediğini ve bu girişimin bazı uzmanların tepkisine yol açtığını yazmıştı.

Gao, aşı adayını ne zaman veya nasıl yaptırdığıyla ilgili sorulara yanıt vermedi. Çin hükümetinin insanlarda denenmesine onay verdiği bir aşıyı yaptırıp yaptırmadığı bilinmiyor.

Çin, Corona aşısı geliştirme yarışında ABD ve İngiltere’yle rekabet ediyor. Aşıyı ilk bulan ve salgına son veren ülke, hem bilimsel hem de siyasi bir zafer kazanmış olacak.

Aşı yarışında Çin güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. Dünya çapında insanlar üzerinde denenen 20’den fazla aşıdan sekizi Çin’de geliştiriliyor. Diğer ülkelerde bu kadar fazla aşı adayı bulunmuyor.