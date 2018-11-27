Çinli yetkiliden bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiasına tepki

PEKİN (AA) - Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şü Nanping, Çinli bilim adamı Hı Cienkui tarafından "bebeklerin genetiklerinin değiştirildiği" iddiasının "şok edici" olduğunu söyledi.

Çin Devlet Konseyi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Şü, genetiği değiştirilen bebek iddiasının "şok edici" olduğunu belirterek, konuya ilişkin soruşturmada ilgili kurumlarla ortak hareket ettiklerini dile getirdi.

Ülkede 2003'te çıkarılan bir düzenlemeyle insan embriyosunda genetik değişikliğin yasaklandığını hatırlatan Şü, "Dün akşam acil bir toplantı gerçekleştirdik. Şu an önemli olan bu alandaki somut durumun ne olduğunu anlamak. Bu durumu soruşturup netleştirdikten sonra vakayı kanun ve düzenlemelere uygun şekilde ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Şü, iddia edilen bebekler doğmuş ise bu durumun kesinlikle yasağı delmek anlamına geldiğini ifade etti.

- Bilim insanının iddiaları ortalığı karıştırdı

Çin hükümetinin 2003'te çıkardığı söz konusu düzenleme, insan embriyosu üzerinde sadece araştırma amaçlı deney yapılabileceğini ancak embriyonun büyüme süresinin 14 günü geçemeyeceğini belirtiyor.