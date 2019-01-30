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Çinli yetkililer 3 Hui Müslüman camisini kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:02 | Son Güncelleme

Ülke genelinde dini ibadetleri baskılamaya devam eden Çin, Yunnan eyaletinde kanunsuz dini eğitim verdikleri iddiasıyla 3 Hui Müslüman camisini kapattı.Çin’in güneybatı bölgesinin Yunnan eyaletinde 3 caminin kapatıldığı Çinli yetkililerce doğrulandı ancak cemaatin tutuklandığı iddiaları kabul edilmedi.

Ülke genelinde dini ibadetleri baskılamaya devam eden Çin, Yunnan eyaletinde kanunsuz dini eğitim verdikleri iddiasıyla 3 Hui Müslüman camisini kapattı.
Çin’in güneybatı bölgesinin Yunnan eyaletinde 3 caminin kapatıldığı Çinli yetkililerce doğrulandı ancak cemaatin tutuklandığı iddiaları kabul edilmedi. Weishan bölgesi Propaganda Bürosu, illegal ibadet yapılması sebebiyle camilerin kapatılarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Weishan bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu ve Weishan Yongjian polis merkezi cemaatten tutuklanan olup olmadığı, caminin yıkılıp yıkılmayacağı konusunda bilgi vermekten kaçındı.
Çince yayın yapan Weibo haber sitesinde yer alan açıklamada, camilerin illegal olarak yapıldığı, devletin direktifleri dışında dini eğitim verildiği belirtildi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in "dini komünist partinin kontrolü altına alın" çağrısından sonra Müslümanlara karşı yıldırma hareketleri ve baskı uygulanmasının başlatıldığı belirtildi.
Haber sitesindeki resmi açıklamada, Huihuideng, Sanjia ve Mamichang Müslüman köylerinde uyum ve istikrarın korunması için Weishan Bölgesi Etnik ve Dini İşler komitesince eylem yaptığı kaydedildi. Hükümet görevlilerinin Müslümanlara nasıl davranacakları konusunda eğitim vermek istedikleri ancak cami cemaatinin son 10 yılda bu istekleri reddettikleri belirtildi.
Çin’de, ibadethanelerin ibadete açılmasından önce devlet tarafından kayıt edilip onaylanması gerektiği ve her bölgenin dini faaliyetlerinin dini işler bürosu tarafından kontrol edilmesi gerektiği kaydedildi.
Weishan’da 3 caminin kapatılması üzerine polis ile cemaat arasından gerginlik yaşandığı ve polisin camileri kontrol altına aldığı belirtildi.

"Bayıltıncaya kadar şiddet uyguladı"
Camide ibadet eden Müslüman bir Çinli kadın Twiter’den paylaştığı WeChat mesajında "Beş altı polis memuru beni yere yıktı ve bayıltıncaya kadar bana şiddet uyguladı. Eğer annem beni kurtarmasaydı polis beni gözaltına alacaktı. Annemi götürdüler. Onu da dövmüş olmalarından korkuyorum" dedi.
Caminin kapasında "Weishan Yi ve Huie Otonom bölgesi Etnik ve Dini İşler Komitesi" yazısıyla caminin kapısına zincir vurulması görüntüleri sosyal medyada yayınladı.
Laos ve Myanmar’a komşu olan Yunnan bölgesinde bulunan etnik ve dini azınlıklara dinlerini yaşamaları konusunda hükümet tarafından daha önce nispeten tolerans tanındığı belirtildi.
Tahminen 23 milyon Müslümanın yaşadığı Çin’in Yunnan bölgesinde 700 bin Hui Müslüman topluluğunun yaşadığı belirtildi.
Çin kanunlarına göre dini inanç hürriyeti bulunduğu, ancak son yıllarda din mensuplarına baskı ve kısıtlamanın arttığı kaydedildi.
Yaz boyunla Müslüman cemaatin protestoları üzerine Çinli yetkililerin, Ningxia Hui otonom bölgesinde yeni inşa edilen Weizhou Büyük Cami’nin yıkılışını ertelediği kaydedildi. Bununla birlikte Ningxia ve Gansu bölgelerindeki camilerden Arapça yazıların kaldırıldığı, Arapça dil okullarının kapatılmaya zorlandığı belirtildi.

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