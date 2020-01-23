Çinliler "Bahar Bayramı" için yollarda

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Çin'de yüz milyonlarca insanın Bahar Bayramı'nı (Çuncie) kutlamak üzere çalıştıkları bölgelerden memleketlerine dönüşüyle "dünyanın en büyük göçü" başladı.

Ülkenin kullandığı geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre, 25 Ocak'ta "Domuz Yılı"nı geride bırakarak "Fare Yılı"na girecek ülkede, tatilini memleketlerine aileleriyle geçirmek isteyen milyonlarca Çinli tren istasyonlarına ve otobüs garlarına akın ediyor.

Her yıl Bahar Bayramı döneminde yurt içi seyahat sayısının, bir önceki seneye göre ortalama 200 milyon arttığı ülkede, 10 Ocak'ta başlayan ve dünyanın en büyük insan hareketi Çunyün hareketi 18 Şubat'a kadar devam edecek.

- Seyahatlerin 440 milyonu demiryoluyla, 79 milyonu da havayoluyla yapılacak

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun verilerine göre, bu yılki Çunyün trafiğinde 3 milyar seyahatin yapılması ve bu seyahatlerin 440 milyonunun demiryolları, 79 milyonunun da havayolları aracılığıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Ülke genelindeki havaalanlarında, günde ortalama 17 bin sefer yapılması öngörülüyor. Yaklaşık 40 günlük sürede, ülke içinde yapılan kitlesel seyahat, "dünyanın en büyük seyahat trafiği" olarak kabul ediliyor.