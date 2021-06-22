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Çinliler kimseyi dinlemiyor! 60'tan fazla köpeği yemek için kamyona doldurdular

22.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'deki köpek eti festivali her yıl dünya çapında çok eleştiri alıyor ama ne olursa olsun 'gelenek' devam ediyor. Festival kapsamında acımasızca öldürülüp bulaşıcı hastalık riski gözardı edilerek yenmek üzere mezbahaya götürülen 60'tan fazla köpek hayvan aktivistleri tarafından kurtarıldı. Hayvanların kafes içindeki görüntüleri ise içler acısıydı.

Çinliler kimseyi dinlemiyor! 60'tan fazla köpeği yemek için kamyona doldurdular

Küçük tel kafeslere tıkıştırılmış köpekleri taşıyan bir kamyon, geçen hafta Cuma günü Çin'in Yulin şehrine giderken durduruldu.

Köpek eti festivali için mezbahaya götürülen 60'tan fazla köpek, hayvan aktivistleri tarafından kurtarıldı. Hatta hayvanlardan biri hamileydi ve kamyon durdurulup köpekler kurtarıldıktan kısa bir süre sonra iki yavru dünyaya getirdi.

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''HAYVANLARIN ÇEKTİĞİ ACILAR BİR TRAJEDİ''

Humane Society International'ın Çin politika uzmanı Dr Peter Li, "Gerçek şu ki, Yulin'dekiler de dahil olmak üzere çoğu Çinli insan köpek yemiyor. Yulin'de bu hayvanların çektiği acılar elbette bir trajedi, ancak bu vahşi ticarete sadece Haziran ayında bir şehirde değil, her gün Çin genelinde bir son verilmesi için çağrıda bulunmamız gerekiyor" dedi.

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Her yıl festival öncesinde aktivistler mezbahalara baskın düzenliyor ve köpekleri kurtarmak için kamyonların yolunu kesiyor. Aktivistler, hayvanların yiyecek ve sudan mahrum kalmanın yanı sıra, kurtarılan köpeklerin paslı tel kafeslere sıkıca tıkılmış halde, zar zor hareket edebildiğini, boğulduğunu, nefes nefese kaldığını ve travma geçirdiğini söylüyorlar. Kurtarılan köpeklerin çoğunun da fiziksel sağlıkları kötüydü ve gözleri enfeksiyon kapmıştı.

EVCİL HAYVANLARI ÇALIYORLAR

Köpeklerden bazıları, eylemcilere çalıntı evcil hayvanlar olduklarını gösteren davranışlar sergiledi. Guangxi aktivisti Liang Jia, "Yetkililerin onları durdurması ve köpeklere el koyması gerekirken Yulin'e köpek kamyonlarının gelmesini izlemek çok sinir bozucuydu. Bu yüzden bazı köpekleri kendimiz kurtarmaya karar verdik ve otoyolda bir sonraki kamyonun gelmesini bekledik. Geldiğinde onu işaretledik ve kamyon şoförünü köpekleri teslim etmeye ikna ettik çünkü bunlar açıkça çalıntı evcil hayvanlardı. Köpekler bize evde evcil hayvanlara öğretilenler gibi patilerini verdi, sağlıklı dişleri vardı. Ve bu da çalınmadan önce iyi bakıldıkları anlamına geliyor.

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Eylemciler köpekleri kurtardıktan sonra, dinlenmeleri ve bakılmaları için bir tesise götürüldüler. Daha sonra Humane Society International tarafından desteklenen bir sığınağa götürülecekler.

HALK, KÖPEK PAZARINA AKIN EDİYOR

Binlerce insan, geleneksel olarak yılın en sıcak ayları olan Mayıs ve Haziran ayları arasında, hayvanları satın almak ve yemek için Çin'in güneyindeki pazarlara akın ediyor.

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