Çinliler koronovirüs nedeniyle aşağılanmaktan şikayetçi

Hollanda'da yaşayan Çin kökenliler koronavirüs salgını nedeniyle aşağılandıklarını, ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve alay konusu yapıldıklarını ileri sürerek, internette imza kampanyası başlattı. "Biz virüs değiliz" sloganıyla Pazartesi günü başlatılan kampanyaya ilk günde 25 binden fazla kişi dijital imza atarak destek verdi. Çin kökenli Hollandalılar ile Asyalı gibi görünen kişilerin koronovirüs ile bağlantılı olarak aşağılayıcı ve cahilce esprilere maruz kaldıklarına işaret eden kampanyanın organizatörleri hazırladıkları dilekçede "Artık yeter" ifadesini kullandı.

Kampanya, bir radyo kanalında "Önlem almak, Çinlilerden daha iyidir" adlı hiciv tarzı bir şarkının yayınlanması üzerine başlatıldı. Şarkı sözlerinde hastalığın yayılmasının nedeni olarak "Kokuşmuş Çinliler" gösteriliyor.

Hazırlanan dilekçede medyadan içeriklerini belirlemede daha hassas davranması istenirken politikacılardan ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı daha kesin tutum sergilemelerinin beklendiği kaydedildi.

Başka ülkelerde de koronavirüs salgını nedeniyle aşağılanan veya ayrımcılığa maruz kalan Asya kökenliler tepkilerini sosyal medya aracılığıyla dile getiriyorlar. Mağdurlar, JeNeSuisPasUnVirus (Ben bir virüs değilim) etiketiyle virüsün ortaya çıkışından bu yana günlük yaşamlarında karşılaştıkları ırkçılıkla ilgili deneyimlerini paylaşıyorlar.