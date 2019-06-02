Çinliler, Maraş dondurması için kuyrukta

Gökhan Artan / Xiamen (DHA) - Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin Maraş dondurmasına olan ilgisini gören Çinli girişimciler, ülkede birbiri ardına dondurmacı açmaya başladı. Çinli girişimcilerin ülkelerine Türk dondurma ustalarını götürmelerinde de artışlar yaşanırken; Çinliler yapılan dondurma şovu izleyerek, dondurma almak için metrelerce uzayıp giden kuyruklarda kendilerine sıra gelmesi için uzun süre bekliyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye’ye geldi. Bu yılın ilk 4 ayında da Çinli turist sayısında artış devam ederken Ocak - Nisan dönemi verilerine göre 126 bin Çinli turist Türkiye'yi ziyaret etti. Artışın bu hızla devam etmesi halinde 2 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin öngörüsüne göre, 1 milyona çıkacak. China Southern ve Sichuan Havayolları gibi Çinli havayolu şirketlerinin ve yeni noktalardan uçuşların başlamasıyla beraber ise bu yıl Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 500 bini bulacağı tahmin ediliyor.