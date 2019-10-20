Çinliler, Türk fındığı peşinde

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - DÜNYA fındık üretimi ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye için Avrupa'dan sonra Çin de önemli bir pazar haline geldi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık üretimi ve ihracatında dünyanın en güçlü ülkesinin Türkiye olduğunu hatırlatarak, Çinlilerin Türk fındığına daha çok rağbet göstermeye başladığını, bunun ihracat için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Dünyada 110'dan fazla ülkeye fındık ihraç eden Türkiye, bu alandaki üretim ve ihracattaki liderliğini koruyor. İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelere yüksek miktarda ihracat yapan Türkiye, tarım ve gıda ürünleri ihracatının da yüzde 9'unu fındıktan sağlıyor. Türkiye'de 592 bin aile tarafından 728 bin hektar alan üzerinde yılda ortalama 500-700 bin ton fındık üretimi yapılıyor. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini yapan Türkiye, 110'dan fazla ülkeye yılda 250 bin ton iç fındık ihracatı yaparak, dünya fındık ihracatının da yüzde 76'sını gerçekleştiriyor. Yapılan bu ihracatla Türkiye, yıllık ortalama 2 milyar dolarlık gelir elde ediyor. Dünya fındık üretimi ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye için Avrupa'dan sonra Çin de, önemli bir pazar haline geliyor.