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Çinlilere Adana ve Beyti kebabı öğreten Türk aşçı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:48 | Son Güncelleme

 Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında son dönemlerdeki yakınlaşma, Çin’de Türk restoranların sayısının artmasının da yolunu açtı.

Gökhan Artan - Güven Usta - Engin Özmen / Şanghay, 6 Ekim (DHA) - Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında son dönemlerdeki yakınlaşma, Çin’de Türk restoranların sayısının artmasının da yolunu açtı.

Çin’in en önemli kentlerinden biri olan Şanghay'daki Pudong Havalimanı’nda da, sahibi Çinli olan bir Türk restoranı bulunuyor. İşletmenin başında ise Ankaralı Ertuğrul Ünlü var. Ünlü, 64 kişinin çalıştığı, yılda 65 milyon yolcunun geçtiği havalimanındaki restoranda Çinli aşçılara Adana, Beyti gibi kebapları dahi yapmayı öğretmiş.

"Türk damak tadını dünyaya yayıyoruz"

Şahghay Pudong Havalimanı dış hatlar terminalindeki önemli bir noktada yer alan restoranla ilgili DHA’ya konuşan Ertuğrul Ünlü, "11 yıldır Çin’deyim. Benim bildiğim dünyadaki yabancı havalimanlarında, Türk restoranı olarak ilkiz diye düşünüyorum. Bizim buradaki amacımız, Türk damak tadını dünyaya tanıtmak istiyoruz. Çinliler özellikle burada tandırı çok sevdiler. Kebabı da çok satıyoruz. Türk yemeklerini biraz onlara göre yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çinlilere kebap yapmasını öğretiyor

Türk yemeklerini Çinli ustalara da öğreten Ertuğrul Ünlü, "Buraya günde ortalama 500 ile 600 kişi arasında müşteri geliyor. Bu gelenlerin yüzde 60’ı Çinli, yüzde 30’u Avrupalı ve Arap kökenli yüzde 10’u da Türk. Taleplerden de çok mutluyuz. Burada elimden geldiği kadar onlara Türk yemeklerini öğretiyorum. Çinli patronum burayı açarken bana söylediği şuydu; 'Türk yemeği hem Avrupa’ya hem de Ortadoğu’ya damak tadı olarak yakın. O yüzden de burayı açtım.' Zaman zaman bulgurumuz, zeytinimiz, peynirimiz olsun Türkiye’den de getiriyoruz" diye konuştu. (Fotoğraflı)

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