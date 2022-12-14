Çinlilerin ve Rusların gizli sırrı! Alüminyum folyo ile sardıktan sonra gerçekleşenlere inanamayacaksınız

Vücutta bulunan dayanılmaz ağrıları, yorgunluğu atmak için evde yapılacak doğal yöntemler aranıyor. Çinliler 1000 yıl önce alüminyum folyo bulunmadan vücutlarına sarmak için alüminyum folyo benzeri bir madde kullanıyordu. Alüminyum folyonun bulunmasıyla birlikte vücutlarında ortaya çıkan çeşitli sağlık problemlerini bu folyoyu sararak çözdüler. Alternatif tıp alanında Çinli ve Rus hekimlerin sıkça başvurdukları alüminyum folyo etkili ağrı kesici olarak görülüyor.

ALÜMİNYUM FOLYO SARMANIN FAYDALARI

AĞRILARI HAFİFLETİR

Eklemleriniz ağrıyorsa, eklemlerinizi alüminyum folyo ile sarın. Folyonun kaymaması için üstüne bandaj uygulayabilirsiniz. Bir hafta süreyle bu işlemi her akşam yatmadan önce yapabilirsiniz.

YORGUNLUĞU ALIR

Tüm günün yorgunluğunu geçirmek için, alüminyum folyodan yararlanabilirsiniz. Birkaç parça alüminyum folyoyu 2-4 saat arası dondurucuya koyun. Soğutulmuş folyoları özellikle göz kapaklarınız ve yanaklarınıza yerleştirebilirsiniz. Alüminyum folyo rahatlamanızı sağlayacaktır.

AYAKLARI ISITIR

Ayaklarınız çok üşüyorsa, alüminyum folyo bu sorunu çözebilir. Ayaklarınızı, alüminyum folyo ile 5-6 kat sarın. Alüminyum folyoyu ayaklarınızda 1 saat kadar bırakın. Ardından ayaklarınızın nefes almasını sağlamak için bir saat kadar folyoyu çıkarın ve sonra tekrar ayağınızı sarın. Bu işlemi her akşam tekrarlayın. İki gece tekrarladıktan sonra ayaklarınızın daha az üşüdüğünü göreceksiniz.



