Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!

Modellerin tanıtımından önce sızan fiyatlarsa teknoloji meraklılarını heyecanlandırdı.
Huawei'nin yeni modellerinin fiyatı sızdı!
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Huawei'nin yeni telefonları bir bir sahneye çıkıyor; ancak öncesinde fiyatları ortaya çıktı bile!
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Çinli dünya devi 16 Ekim’de Londra’da düzenleyeceği özel bir etkinlikle Mate 20 Lite, Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerini tanıtıyor.
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Huawei’nin Mate 20 serisi 7 nm üretim süreci ile geliştirilen Kirin 980 yonga seti ile gelecek.
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Bu bağlamda, Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 ve Mate 20 Lite bir ilke de imza atmış olacak.
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Çünkü Kirin 980, Android tarafındaki 7 nm üretim süreci ile geliştirilen ilk yonga seti olma özelliğini taşıyor.
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Huawei’nin yeni nesil amiral gemisi modeli P20 Pro, 3 ana kamera ile gelecek.
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Şimdiye kadar sızdırılan rapor ve görsellerden öğrendiğimiz üzere, Huawei P20 Pro, OLED QuadHD+ teknolojisine sahip kavisli bir ekranla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak
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Telefonun arka kısmında bir ada şeklinde kümelenmiş 3 kamera ve 1 flaş ışığı yer alacak.
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Bu konumlandırmaya rağmen, Huawei Mate 20 Pro 4200 mAh kapasitesine sahip oldukça büyük bir pilden beslenecek.
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Hızlı şarj özelliğine sahip bu batarya yalnızca yarım saat içerisinde yüzde 70’e kadar şarj olabilecek.
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Üçlü arka kamerası ve teknik özellikleriyle ön plana çıkacak olan Huawei’nin yeni amiral gemileri fiyatlarıyla da oldukça çok konuşulacak.
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16 Ekim’de İngiltere‘nin başkenti Londra‘da lanse edilecek olan Huawei Mate 20 modellerinin fiyatları ise bugün Polanyalı bir internet sitesi tarafından yeniden gün yüzüne çıkartıldı.
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Açıklanan fiyatlarda görebileceğiniz gibi Mate 20 modeli 800 dolardan başlayan etiket fiyatları ile satışa sunulacak.
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Mate 20’nin üst seviye modelleri ise 850-900 dolar arasında olacağının da altı özellikle çiziliyor.
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Mate 20 Pro ise 1150 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyatın ise iPhone XS Max’in fiyatına yakın olduğunu da görmekteyiz.
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