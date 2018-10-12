Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!

Modellerin tanıtımından önce sızan fiyatlarsa teknoloji meraklılarını heyecanlandırdı.

Huawei'nin yeni modellerinin fiyatı sızdı!

1 / 15 Huawei'nin yeni telefonları bir bir sahneye çıkıyor; ancak öncesinde fiyatları ortaya çıktı bile!

2 / 15 Çinli dünya devi 16 Ekim’de Londra’da düzenleyeceği özel bir etkinlikle Mate 20 Lite, Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerini tanıtıyor.

3 / 15 Huawei’nin Mate 20 serisi 7 nm üretim süreci ile geliştirilen Kirin 980 yonga seti ile gelecek.

4 / 15 Bu bağlamda, Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 ve Mate 20 Lite bir ilke de imza atmış olacak.

5 / 15 Çünkü Kirin 980, Android tarafındaki 7 nm üretim süreci ile geliştirilen ilk yonga seti olma özelliğini taşıyor.

6 / 15 Huawei’nin yeni nesil amiral gemisi modeli P20 Pro, 3 ana kamera ile gelecek.

7 / 15 Şimdiye kadar sızdırılan rapor ve görsellerden öğrendiğimiz üzere, Huawei P20 Pro, OLED QuadHD+ teknolojisine sahip kavisli bir ekranla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak

8 / 15 Telefonun arka kısmında bir ada şeklinde kümelenmiş 3 kamera ve 1 flaş ışığı yer alacak.

9 / 15 Bu konumlandırmaya rağmen, Huawei Mate 20 Pro 4200 mAh kapasitesine sahip oldukça büyük bir pilden beslenecek.

10 / 15 Hızlı şarj özelliğine sahip bu batarya yalnızca yarım saat içerisinde yüzde 70’e kadar şarj olabilecek.

11 / 15 Üçlü arka kamerası ve teknik özellikleriyle ön plana çıkacak olan Huawei’nin yeni amiral gemileri fiyatlarıyla da oldukça çok konuşulacak.

12 / 15 16 Ekim’de İngiltere‘nin başkenti Londra‘da lanse edilecek olan Huawei Mate 20 modellerinin fiyatları ise bugün Polanyalı bir internet sitesi tarafından yeniden gün yüzüne çıkartıldı.

13 / 15 Açıklanan fiyatlarda görebileceğiniz gibi Mate 20 modeli 800 dolardan başlayan etiket fiyatları ile satışa sunulacak.

14 / 15 Mate 20’nin üst seviye modelleri ise 850-900 dolar arasında olacağının da altı özellikle çiziliyor.