Bakan Selçuk'u ve salondakileri selamlayarak konuşmasına başlayan Büyükelçi Qazi, "Böylesi güzel yazılmış kompozisyondan sonra bu kürsüye çıkıp konuşma yapmak bana utanç veriyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü bu kompozisyonun içerdiği duyguları, hisleri ve aynı zamanda ortaya koyduğu nitelikli anlatımı aynı şekilde ortaya koyamayabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı tören, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Türkiye-Pakistan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Ardından yarışmada birinci olan Zeynep Arslan'ın kompozisyonu okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Pakistan Büyükelçiliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nı kurumsallaştırmalarındaki temel hedeflerinin genç nesillere ulaşmak ve onlara görkemli Pakistan-Türkiye ilişkileri geleneğiyle daha yakından tanıştırmak olduğunu söyledi.

Qazi, yarışmada birinci olan ancak rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Zeynep Arslan'ı tebrik etti.

Yarışmanın, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın adına düzenlendiğini belirten Qazi, "Bu yarışma, bizim kamu diplomasisi konusunda gösterdiğimiz çabaların kilit bir özelliğini oluşturmaktadır. Cinnah, Türk ve Pakistan ulusları arasındaki ezeli kardeşlik bağlarını güçlendirmek için çok önemli bir rol oynamıştır." diye konuştu.

Qazi, iki ülke arasındaki manevi bağlara dikkati çekerek, "Muhammed İkbal ve Mevlana Rumi ile İkbal ve Mehmet Akif arasındaki manevi bağların farkındayız." dedi.

Yarışmanın önemini vurgulayan Qazi, "Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışmasını kurumsallaştırmaktaki temel hedefimiz, genç nesillere ulaşmak ve onları görkemli Pakistan-Türkiye ilişkileri geleneğiyle daha yakından tanıştırmaktır." ifadesini kullandı.

Qazi, iki ülkenin birbirine verdiği desteğin altını çizerek, "İki ülke liderlerinin vizyonu, tarihi ilişkilerimizi güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştürmektedir. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği." dedi.

Bakan Selçuk ve Büyükelçi Qazi'nin konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.