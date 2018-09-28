HABER

Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi: - "Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışmasını kurumsallaştırmaktaki temel hedefimiz, genç nesillere ulaşmak ve onları görkemli Pakistan-Türkiye ilişkileri geleneğiyle daha yakından tanıştırmaktır" - "İki ülke liderlerinin vizyonu, tarihi ilişkilerimizi güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştürmektedir. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nı kurumsallaştırmalarındaki temel hedeflerinin genç nesillere ulaşmak ve onlara görkemli Pakistan-Türkiye ilişkileri geleneğiyle daha yakından tanıştırmak olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Pakistan Büyükelçiliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı tören, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Türkiye-Pakistan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Ardından yarışmada birinci olan Zeynep Arslan'ın kompozisyonu okundu.

Bakan Selçuk'u ve salondakileri selamlayarak konuşmasına başlayan Büyükelçi Qazi, "Böylesi güzel yazılmış kompozisyondan sonra bu kürsüye çıkıp konuşma yapmak bana utanç veriyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü bu kompozisyonun içerdiği duyguları, hisleri ve aynı zamanda ortaya koyduğu nitelikli anlatımı aynı şekilde ortaya koyamayabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Qazi, yarışmada birinci olan ancak rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Zeynep Arslan'ı tebrik etti.

Yarışmanın, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın adına düzenlendiğini belirten Qazi, "Bu yarışma, bizim kamu diplomasisi konusunda gösterdiğimiz çabaların kilit bir özelliğini oluşturmaktadır. Cinnah, Türk ve Pakistan ulusları arasındaki ezeli kardeşlik bağlarını güçlendirmek için çok önemli bir rol oynamıştır." diye konuştu.

Qazi, iki ülke arasındaki manevi bağlara dikkati çekerek, "Muhammed İkbal ve Mevlana Rumi ile İkbal ve Mehmet Akif arasındaki manevi bağların farkındayız." dedi.

Yarışmanın önemini vurgulayan Qazi, "Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışmasını kurumsallaştırmaktaki temel hedefimiz, genç nesillere ulaşmak ve onları görkemli Pakistan-Türkiye ilişkileri geleneğiyle daha yakından tanıştırmaktır." ifadesini kullandı.

Qazi, iki ülkenin birbirine verdiği desteğin altını çizerek, "İki ülke liderlerinin vizyonu, tarihi ilişkilerimizi güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştürmektedir. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği." dedi.

Bakan Selçuk ve Büyükelçi Qazi'nin konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni

- Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi: - "Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışmasını kurumsallaştırmaktaki temel hedefimiz, genç nesillere ulaşmak ve onları görkemli Pakistan-Türkiye ilişkileri geleneğiyle daha yakından tanıştırmak

1 / 10

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni
2 / 10

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni
3 / 10

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni
4 / 10

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni
5 / 10

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni
6 / 10

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni
7 / 10

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni
8 / 10

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni
9 / 10

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni
10 / 10

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni

Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli eğitim Bakanlığı Pakistan Büyükelçiliği Syrus Sajjad Qazi

En Çok Okunan Haberler

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

İlginizi Çekebilir

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.