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Cinnet geçiren baba iki çocuğunu öldürüp intihar etti

22.12.2020 13:13 | Son Güncelleme:
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Bayburt’un Yakupabdal köyünde, cinnet geçiren şahıs, iki çocuğunu öldürüp intihar etti.Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan Erdoğan Acar (35) isimli vatandaş, ilkokula giden çocuklarının velayetinin anneye verilmesinin ardından, dün gece evinde pompalı tüfekle önce iki çocuğunu vurarak öldürdü, ardından da intihar etti.

Bayburt’un Yakupabdal köyünde, cinnet geçiren şahıs, iki çocuğunu öldürüp intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan Erdoğan Acar (35) isimli vatandaş, ilkokula giden çocuklarının velayetinin anneye verilmesinin ardından, dün gece evinde pompalı tüfekle önce iki çocuğunu vurarak öldürdü, ardından da intihar etti. Komşularının, gece yaşandığı düşünülen olayla ilgili bir ses duymadıkları, sabah ancak olayın farkına vardıkları ve jandarmaya haber verdikleri öğrenildi. Baba ve çocukların cansız bedeni ile karşılaşan jandarma ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.
Köyün nüfusuna kayıtlı olan Erdoğan Acar isimli vatandaşın köyde çobanlık yaptığı öğrenildi.

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