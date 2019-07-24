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Cinnet getirdi, eşini ve çocuğunu silahla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 22:40 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik sonucu cinnet getiren bir kişi, karısı ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.Olay, Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok’ta meydana geldi.

Cinnet getirdi, eşini ve çocuğunu silahla öldürdü

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik sonucu cinnet getiren bir kişi, karısı ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Olay, Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok’ta meydana geldi. Eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu’nun (49) cinnet geçirdiği ve silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu’yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu’yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdüğü bildirildi. Aydoğdu çiftinin 5 çocuklarının olduğu, 2’sinin İstanbul’da yaşadığı, diğer iki kızının ise olay esnasında köpek gezdirmeye çıktıkları için cinayet anına tanık olmadıkları aktarıldı. Nevzat Aydoğdu’nun ailevi problemleri olduğu, günlük işlerde çalıştığı ve yaşadığı bunalım sonucu eşiyle sık sık tartıştığı bildirildi. Nevzat Aydoğdu, cinayet sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

Fatma Aydoğdu ve Enis Aydoğdu’nun cesetlerinin hala evde olduğu ve görevli ekipler tarafından araştırmaların sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinnet getirdi, eşini ve çocuğunu silahla öldürdü

Cinnet getirdi, eşini ve çocuğunu silahla öldürdü

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