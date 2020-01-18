Cinnet getiren anne öldürdüğü oğlu ile birlikte defnedilecek

Tokat’ta ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki oğlunu 12 yerinden bıçaklayıp öldürerek hayatına son veren anne ile oğlunun cenazesi birlikte defnedilecek.

Edinilen bilgiye göre, Büyükbeybağı Mahallesi’nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü Lojmanları’nda dün akşam saatlerinde eşi Tuğba Uzun (37) ile oğlu Kayra’dan (10) haber alamayan Mustafa Uzun’nun çilingir yardımı ile eve girmesi ile birlikte ortaya çıkan üzücü olay eğitim camiasını yasa boğdu. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenilen anne Tuğba Uzun, 23 Nisan Anaokulunda okul öncesi öğretmeni olarak çalışırken kendi isteği ile yaklaşık 3 ay önce Tokat Devlet Hastanesinde idareci olarak çalışmaya başladı öğrenildi. Acı olayın yaşadığı gün anne Uzun’un özel bir okulda okuyan oğlunun karnesini alarak evine geçtikleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak çalışan eşi Mustafa Uzun’u arayarak evde temizlik yapacağını, eve geç gelmesini söylediği öğrenildi.

12 yerinden bıçaklanmış

Mühendis olarak çalıştığı kurumun Amasya’da toplantısına katıldıktan sonra Tokat’a dönen Mustafa Uzun, kapıyı açan olmaması ve eşinin telefonlarına cevap vermemesi nedeniyle çilingir yardımı ile içeri girdiğinde eşinin mutfakta doğal gaz borusuna asılmış cansız bedeni ile karşılaştı. Çocuğunun ise yatak odasında kanlar içinde olduğunu geçiren baba büyük şok yaşadı. Komşuları tarafından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken, fenalık geçiren acılı baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayra’nın yapılan otopsisinden 12 yerinden bıçaklandığı, anne Uzun’un ise otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Anne ile oğlunun pazar günü Sivas’ta toprağa verilmesi bekleniyor.

