Cinnet getiren annenin bebeğini öldürmesi

Adana'da cinnet getiren annesinin döverek öldürdüğü ileri sürülen bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından, emniyetten serbest bırakılan baba tarafından teslim alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde gece saatlerinde annesi Aysel Y. (23) tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen 15 aylık Emine K'nin cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Bebeğin cenazesi, olayın ardından gözaltına alınıp savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan baba İlhami K'ye teslim edildi.

Uzun süre gözyaşı dökün baba İlhami K, basın mensuplarının sorusu üzerine, olayla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

Daha sonra çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığına götürüldü.

Öte yandan, babasıyla aynı adı taşıyan ve Aysel Y'nin gözaltına alınıp olayın yaşandığı evden çıkartıldığı sırada kucağında bulunan 15 günlük oğlu İlhami K'nin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurduna yerleştirildiği belirtildi.

Bu arada, İlhami K'nin ilk evliliğinden 2, devam eden ikinci evliliğinden ise 4 çocuğunun daha olduğu öğrenildi.