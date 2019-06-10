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Cinnet getiren baba 2 kızı av tüfeğiyle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 21:43 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre cinnet getiren Mustafa Kemal S.

Cinnet getiren baba 2 kızı av tüfeğiyle vurdu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre cinnet getiren Mustafa Kemal S. (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan 2 kızını av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan 2 kardeş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, baba Mustafa Kemal S. gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634 sokakta bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katında meydana geldi. Seferhisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde yat kaptanlığı yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Mustafa Kemal S., henüz belirlenemeyen bir nedenle evde cinnet getirdi. Mustafa Kemal S., eşinin dehşet dola bakışları arasında kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.'ye (13) av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan iki kardeş, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, baba Mustafa Kemal S.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri Sudenaz S. ve Gamze S.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan 2 kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri söz konusu evde incelemelerde bulundu. Mustafa Kemal S.'nin kızlarını neden vurduğu alınacak olan ifadesinin ardından belirlenecek.

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Cinnet getiren baba 2 kızı av tüfeğiyle vurduCinnet getiren baba 2 kızı av tüfeğiyle vurduCinnet getiren baba 2 kızı av tüfeğiyle vurduCinnet getiren baba 2 kızı av tüfeğiyle vurdu

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