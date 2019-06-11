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Cinnet getiren baba 2 kızını av tüfeğiyle vurdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 08:01 | Son Güncelleme

ANNELERİNİ DARBETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ İzmir'in Bayraklı ilçesinde, babaları Mustafa Kemal S.

Cinnet getiren baba 2 kızını av tüfeğiyle vurdu (2)

ANNELERİNİ DARBETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, babaları Mustafa Kemal S. tarafından av tüfeğiyle vurulan Sudenaz ve Gamze S. kardeşlerin, anneleri İlknur S.'yi sürekli darbettiği, olayın da bu nedenle yaşandığı öne sürüldü. Yat kaptanlığı yapan Mustafa Kemal S., emniyetteki ilk ifadesinde, işinden dolayı bazı günler eve gelemediğini söyledi. Kendisinin olmadığı bazı geceler dışarı çıkan iki kızının eve geç saatlerde geldiğini ve bu yüzden tartıştıklarını anneleri İlknur S.'yi darbettiklerini öne sürdü. Mustafa Kemal S., kızlarıyla konuyu defalarca konuştuğunu, olayın olduğu akşam ise yine bu konuda tartışma çıktığını söyledi. Kızlarının yine annelerini darbetmeye çalışması üzerine sinirlerine hakim olmadığını belirten Mustafa Kemal S., olayı gerçekleştirdiğini kaydetti.
Mustafa Kemal S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kız kardeşlerin tedavilerinin de sürdükleri bildirildi.

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Cinnet getiren baba 2 kızını av tüfeğiyle vurdu (2)

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