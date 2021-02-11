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Cinnet getiren boya ustası, eşini öldürüp 2 çocuğunu yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

11.02.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Cinnet getiren boya ustası, eşini öldürüp 2 çocuğunu yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

İzmir'in Bergama ilçesinde, cinnet getiren Baykent Ü. (42), eşi Saime Ü.'yü (40) bıçaklayarak öldürüp, çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.'yü (5) yaraladıktan sonra, aynı bıçağı göğsüne saplayıp, intihar girişiminde bulundu. Baykent Ü. ve durumları ağır olan 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'taki evde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalışan Baykent Ü., iddiaya göre cinnet getirip, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Saime Ü.'yü öldürdü. Ardından da çocukları Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü.'yü yaralayıp, aynı bıçağı göğsüne saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

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Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı baba ve 2 çocuğu ile karşılaştı. Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Baykent Ü.'nün, psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü.

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Ölen anne Saime Ü'nün cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herkese piskolojik sorun deyip geçin ne güzel millet aç aç para yetmiyor geçinemiyor cinnet geçiriyor görün artık bunları
Lan şerefsız gücün kadınamı yetti erkekmisinz zavalı kadından ne istedinde öldürdün kumar oynayın içki için aç kalın sonrada evınıze cucuklarınıza kendını feda eden kadına saldırın bumu lan adamlık hem kadını aç sefıl bırak hemde kalk öldür, devlet bunlara idam çıkarsın,,

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