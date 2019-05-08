Cinnet getiren kişi eşini ve oğlunu öldürdü, iki oğlunu yaraladı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cinnet getiren güvenlik korucusu, tabancayla eşini ve oğlunu öldürdü, iki oğlunu da yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçede güvenlik korucusu Ömer Dinler (30), Turgut Özal Mahallesi'ndeki evinde eşiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Cinnet getiren Ömer Dinler tabancayla eşi Songül (24), çocukları Fatih (3), Efekan (1) ve Yusuf Dinler'i (6) yaraladı.

Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Songül Dinler ve oğlu Efekan Dinler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan çocukları Fatih ve Yusuf Dinler ise buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından Ömer Dinler güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan Dinler'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

