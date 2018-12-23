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Cinnet getiren öğretmen, boğazına bıçak dayadı, evindeki eşyaları balkondan attı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 01:11 | Son Güncelleme

ANKARA'da, cinnet getiren öğretmen Murat Ö., boğazına bıçak dayayarak, balkona çıktı, evindeki eşyaları aşağı atarak birçok araca zarar verdi.

Cinnet getiren öğretmen, boğazına bıçak dayadı, evindeki eşyaları balkondan attı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, cinnet getiren öğretmen Murat Ö., boğazına bıçak dayayarak, balkona çıktı, evindeki eşyaları aşağı atarak birçok araca zarar verdi. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Murat Ö.'yü gözaltına aldı.
Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde Refik Saydam Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Öğretmen Murat Ö., cinnet getirerek evinin balkonuna çıkarak, boynuna dayadığı bıçakla bağırmaya başladı. Murat Ö., balkonun camını kırarak evdeki eşyaları, aşağı atmaya başladı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen öğretmen, yol üzerinde park halinde bulunan araçlara zarar verdi.
GÖZALTINA ALINDI
Araçları zarar görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Eline aldığı bıçakla kendine zarar veren Murat Ö., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, kendine zarar veren öğretmeni ayakta tedavi etti. Murat Ö. daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
'BIÇAĞI BOYNUNA DAYADI'
İncirli Mahalle Muhtarı Bektaş Yener Çelik, "Bu şahıs öğlen saatlerinde komşusuyla kavga etmiş. Psikolojisi bozuk zaten. Saat öğlen üçten beri evdeki eşyaları aşağı attı. Buradaki araçlara da zarar verdi. Bıçağı boynuna dayadı. Şahıs kendine zarar vermeye başladı. Daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edildi" ifadelerini kullandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Cinnet getiren öğretmen, boğazına bıçak dayadı, evindeki eşyaları balkondan attıCinnet getiren öğretmen, boğazına bıçak dayadı, evindeki eşyaları balkondan attıCinnet getiren öğretmen, boğazına bıçak dayadı, evindeki eşyaları balkondan attı

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