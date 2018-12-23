CİNNET GETİREN ÖĞRETMEN, EVİNDEKİ EŞYALARI BALKONDAN AŞAĞI ATTI

ANKARA'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı. Çevredeki araçlara zarar veren Murat Ö. eline geçirdiği bir bıçağı da kendi boyununa dayarken, polis tarafından güçlükle ikna edildi.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Refik Saydam Caddesi üzerindeki bir apartmanda ikamet eden öğretmen Murat Ö., bilinmeyen bir sebepten dolayı cinnet getirdi. Murat Ö., evinin balkonuna çıkarak sağa sola bağırmaya başladı. Bir türlü sakinleşmeyen Murat Ö., daha sonra da balkonun camını kırarak evdeki eşyaları aşağı atmaya başladı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen öğretmen, yol üzerinde park halinde bulunan araçlara zarar verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Araçları zarar gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Eline aldığı bıçakla kendine de zarar vermeye başlayan Murat Ö., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, kendine zarar veren öğretmene ilk müdahaleyi burada yaptı. Murat Ö. daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.