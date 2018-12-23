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Cinnet getiren öğretmen evindeki eşyaları balkondan aşağı böyle attı (Ekiyle yeniden) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 18:26 | Son Güncelleme

Ankara'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı.

Ankara'da, cinnet getiren ve öğretmen olduğu belirtilen Murat Ö., evindeki eşyaları balkondan aşağı attı. Çevredeki araçlara zarar veren Murat Ö. eline geçirdiği bir bıçağı da kendi boyununa dayarken, polis tarafından güçlükle ikna edildi. Öğretmenin eşyaları balkondan atması çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntü dökümü:
- Şahsın evden çıkarılıp gözaltına alınması
- Evden görüntü
- Mahalle muhtarı ile röp.
- İtfaiye sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
- Vatandaşlardan görüntü
- Zarar gören araçlardan görüntü
-Eşyalrı balkondan atması
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)

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