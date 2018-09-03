Cinnet getirip babasını yaralayan genci özel harekat etkisiz hale getirdi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve cinnet getirerek babasını yaralayan, ardından da kendisini eve kilitleyen M.K. (23), özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve cinnet getirdiği öne sürülen M.K. ailesiyle tartıştı. İddiaya göre, kendine hakim olamayan M.K., önce cam şişeyle babasına saldırıp yaraladı. M.K. daha sonra erkek kardeşine zıpkınla ok fırlattı, ancak isabet etmedi. Babası ve erkek kardeşiyle diğer aile üyelerinin evden kaçıp uzaklaşmasının ardından kendini eve kilitleyen M.K., kapı ve pencerelere zarar verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K.'nin babasını ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise önce evin etrafında güvenlik çemberi oluşturdu ve eve girmeye çalıştı. Polise direnen ve eve yaklaşmaya çalışanlara zıpkını doğrultarak tehdit eden M.K., yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına karşılık vermedi. Daha sonra olay yerine Alanya'dan özel harekat polisleri çağrıldı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri M.K. evin başka bir odasındayken operasyon kararı aldı. Kilitli olan demir kapıyı kıran özel harekat ekipleri M.K.'yi etkisiz hale getirdi. Daha sonra dışarıda hazır bekletilen sağlık ekipleri eve girerek M.K.'ye müdahale etti. Sedyeye konulan M.K. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan M.K.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü kaydedilirken, birkaç gündür ise ailesine karşı çıkarak ilaçlarını kullanmadığı öne sürüldü.

