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Cinnet getirip mahallede herkesi öldürmek istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

Adana’da 3 kişinin tabancayla açılan ateş sonucu öldüğü olayda, astsubaylıktan atılan şahsın cinnet getirip mahallede önüne gelene ateş ettiği, mermisi bitince de otomobille kaçtığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana geldi.

Cinnet getirip mahallede herkesi öldürmek istedi

Adana’da 3 kişinin tabancayla açılan ateş sonucu öldüğü olayda, astsubaylıktan atılan şahsın cinnet getirip mahallede önüne gelene ateş ettiği, mermisi bitince de otomobille kaçtığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana geldi. Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken, iki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti. Özkaya’nın eşi Mehpare, çocukları Osman ve Halide de gözyaşlarına boğuldu.

Katil zanlısı ordudan atılma astsubay çıktı
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis, cinayetleri ordudan psikolojisi bozuk olduğu için atılan Astsubay Güçlü Doğan T.’nin işlediğini belirledi. Polis, zanlının otomobille kaçtığını saptayarak kaçış güzergahında önlem aldı. Kısa sürede zanlıyı yakalayan dedektifler, zanlıyı emniyete götürdü. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mermisi bitmese herkese öldürecekti
Hem zanlı hem de mahalleli ile yapılan ilk görüşmede zanlının psikolojisinin bozuk olduğu, zaman zaman akşamları havaya ateş ettiği, yolda otomobiliyle giderken çocuklarla bile tartıştığı öğrenildi. Zanlının bir süre önce eşi ve çocukları tarafından terk edildiği, bu nedenle de iyice psikolojisinin bozulduğu belirlendi. Bugün ise zanlının sabah saatlerinde otomobiliyle mahalleye çıkıp önüne gelen herkese rastgele hiç tartışmadan ateş etmeye başladığı, önce kucağında 5 yaşındaki çocuğu, arkasında ise kızıyla mobiletle giden Hayati Özkaya’ya defalarca ateş ettiği, çocukların şans eseri kurtulduğu öğrenildi. Zanlının ilk olay yerinde berbere de ateş ettiği, daha sonra mahallede önüne çıkan herkese ateş ederek kahvehaneye vardığı, burada otomobilden inip ateş ettiği, herkesin kaçtığı, kahvehane sahibi Okan Develi ile 65 yaşındaki Necmettin Şahinoğlu’nun kaçamayarak mermilerin hedefi olduğu öğrenildi. Zanlının burada mermisi bitene kader ateş ettiği, daha sonra da otomobiline binip kaçtığı belirlendi. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Cinnet getirip mahallede herkesi öldürmek istedi

Cinnet getirip mahallede herkesi öldürmek istedi

Cinnet getirip mahallede herkesi öldürmek istedi

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