Cinnet getirip mahallede herkesi öldürmek istedi

Adana’da 3 kişinin tabancayla açılan ateş sonucu öldüğü olayda, astsubaylıktan atılan şahsın cinnet getirip mahallede önüne gelene ateş ettiği, mermisi bitince de otomobille kaçtığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana geldi. Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken, iki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti. Özkaya’nın eşi Mehpare, çocukları Osman ve Halide de gözyaşlarına boğuldu.

Katil zanlısı ordudan atılma astsubay çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis, cinayetleri ordudan psikolojisi bozuk olduğu için atılan Astsubay Güçlü Doğan T.’nin işlediğini belirledi. Polis, zanlının otomobille kaçtığını saptayarak kaçış güzergahında önlem aldı. Kısa sürede zanlıyı yakalayan dedektifler, zanlıyı emniyete götürdü. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.