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‘Cinnet Mevsimi’ belgeseli Yakın Doğu Koleji’nde yoğun ilgiyle izlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, geçtiğimiz yıllarda genç yaşta aramızdan ayrılan Arda Erkan’ın anısına çekilmiş ‘Cinnet Mevsimi’ adlı belgesel gösterimi organize etti.Belgesel, Yakın Doğu Koleji oditoryumunda, Arda Erkan’ın anne ve babası Gülseren-Mustafa Erkan’ın da katılımıyla öğrencilere izletildi.

‘Cinnet Mevsimi’ belgeseli Yakın Doğu Koleji’nde yoğun ilgiyle izlendi

Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, geçtiğimiz yıllarda genç yaşta aramızdan ayrılan Arda Erkan’ın anısına çekilmiş ‘Cinnet Mevsimi’ adlı belgesel gösterimi organize etti.
Belgesel, Yakın Doğu Koleji oditoryumunda, Arda Erkan’ın anne ve babası Gülseren-Mustafa Erkan’ın da katılımıyla öğrencilere izletildi. Öğretmen, idareci ve öğrencilerinin izlerken duygulu anlar yaşadığı ve etkilendiği belgesel, herkeste büyük farkındalık oluşturmayı başardı.
Gençlere öğütler verdi
Öğrencilere yönelik kısa bir konuşma yapan anne Gülseren Erkan, çocuklarının akıllı ve arkadaş canlısı olduğunu, kimseyi kırmak istemeyen bir kişilik özelliği olduğundan bu kötü günleri yaşadıklarını; dolayısıyla da bundan sonraki gelecek nesillere ışık tutması, farkındalık yaratması için bu belgeseli izletmeyi görev olarak benimsediklerini söyledi. Gençlerin dışarıda oldukları sürelerde onlarla iletişim kurmaya çalışan anne ve babalarına kızmamalarını, alınmamalarını ve onlardan, ailelerinin kaygılarına hak vermelerini istediğini, arkadaşlarına da dikkat etmeleri gerektiği konusunda gençlere öğütler verdi.
Madde bağımlılığına neden olan etmenleri anlattı
Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi adına konuşan Rasiha Altunkaya, dayanıksız ve güçsüz bir kişilik yapısına sahip olma ve kaygıdan kaçma, kendini değersiz algılama, duygusal bakımdan olgunlaşmamış olma ve kötü alışkanlıklara sahip arkadaş çevresi gibi nedenlerin madde bağımlılığına sebep olabileceğini söyledi.
“Hayır” diyebilmeye vurgu yaptı
Bunun sadece akademik başarısızlığa veya bireysel psikolojik nedenlere bağlı olmayacağını, kimi zaman akademik olarak çok başarılı, arkadaş canlısı olan bireylerin de arkadaş ilişkilerinde ‘hayır diyemeyen’ kişilik özelliğinin de risk grubunda olabileceğine dikkat çeken Altunkaya erken çocukluktan genç yetişkinliğe uzanan gelişimsel süreçte çocuklarımızla ‘hayır’ demeye yönelik çalışmaların önemine değindi.

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