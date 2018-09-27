Cins kümes hayvanı çalan 3 şüpheli yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da T.T.'ye ait cins tavuk, güvercin ve hindileri çalan 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, Döşemealtı ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. T.T'ye ait evin bahçesinde cins hayvanların bulunduğu kümese giren hırsızlar, 80 cins tavuk, 12 hünkari güvercin, 2 hindiyi çalıp kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını U.D., M.A. ve E.Ö.'nün gerçekleştirdiğini tespit etti. 3 şüpheli, çaldıkları kümes hayvanlarıyla birlikte Baraj Mahallesi'nde gözaltına alındı.
3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hayvanlar sahibine teslim edildi. Cins kümes hayvanlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen T.T., polise teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
MHP'li başkan, şehit babasını tekme tokat dövüp hastanelik etti!
Halep’in batısındaki Türk üssü ilk kez görüntülendi!
Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...
CHP'den 'hibe uçak' için iade hamlesi
Zabıtaya tokat pahalıya patladı
Putin'i çıldırtacak fotoğraflar! İngiliz basını yayınladı, deprem etkisi yarattı
Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum