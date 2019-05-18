Cinsel Ayrımcılığa Karşı Uçurtmaları Havalandırdılar

Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi ile Mücadele Günü’nü kutlamak için Ankara Ahlatlıbel’de etkinlik düzenledi. Ankara’da 4. kez düzenlenen “Fobini Uçur” etkinliğine KaosGL Derneği destek verdi.

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi ile Mücadele Günü’nü kutlamak için gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar bir araya gelerek uçurtma uçurdu.

Eşcinsellik ABD'de 1973 yılında akıl hastalığı olmaktan çıkarıldı. Dünya Sağlık Örgütü ise eşcinselliği ‘Hastalık Sınıflandırma Sistemi’nden çıkardığı gün olduğunu açıkladı. 2004 yılından bu yana 17 Mayıs, dünyada ayrımcılığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Sekreteri Sami Kılınç, Ankara’da 2017 yılından beri devam eden etkinlik yasaklamalarının ardından ilk kez bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “yasaklardan sonra daha rahat bir şekilde etkinliklerimizi yapabiliriz” dedi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin yasaklama kararını kaldırmasına rağmen valilik ve emniyetin yasakta diretmesinin sürdüğünü açıklayan Sami Kılınç, “Yasa yapıcılardan ayrımcılığa karşı, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime yönelik anayasal düzenleme yapılmasını, belediyelerin eşitlik birimlerinin olmasını istiyoruz bununla beraber daha iyi bir ortam sağlanmasını bekliyoruz” dedi.