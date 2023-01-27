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  4. Cinsel eşya satan dükkana girdi! Hırsızlık saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Cinsel eşya satan dükkana girdi! Hırsızlık saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı

27.01.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir erotik shopun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saniye saniye hırsızlık anı kaydedildi. İsmi açıklanmayan bir adam müşteri gibi önce dükkanın içinde gezdi ve raflara göz atmaya başladı. Ardından ise dükkanın en büyük teşhir ürünü olan yapay penisi çaldı.

Avustralya’daki bir cinsel eşyalar satan dükkan ilginç bir hırsızlık anına sahne oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde müşteri gibi mağazanın içinde gezinen bir adam raflardaki ürünleri önce inceledi ardından ise yapay bir penisin olduğu alana yöneldi. Rafın üzerindeki teşhir ürününü pantolonunun fermuarını açarak içine yerleştiren adam büyük bir soğukkanlılıkla dükkandan çıktı. The Chronicle’in haberine göre, dükkan sahibinin güvenlik kamerasından tespit ettiği hırsız her yerde aranıyor.

“NASIL ALDIĞINI ANLAYAMADIK”

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Avustralya’nın Queensland şehrinin Toowoomba bölgesindeki erotik eşyalar saten dükkanın sahibi Ash Sturner, “İşletmenin en büyük cihazıydı. Gerçekten nasıl aldığını anlayamadık. Sakladığı nokta personelimiz için bakmayı akıl edemeyeceği bir yerdi. Ancak hırsızın sağlığı açısından güvenli bir adım olmadığını söylemem gerekiyor. Oyuncakları her gün temizliyoruz ama sabah 9’dan akşam 6’ya kadar bu eşyalara en az 10 kişi dokunuyor” dedi.

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Hırsızın yakalanması için güvenlik kamerası görüntülerini ifşa ettiğini dile getiren Sturner, “Bu görüntüleri yayınlamak benim için hem tuhaf hem de üzücü. Belki hırsızın ona bizden daha çok ihtiyacı vardı ancak şarj cihazı olmadan uzun süre çalışamaz. Ödeme yapılması durumunda şarj cihazıyla birlikte ürünün satışını gerçekleştiririz” diye konuştu.

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penis Avustralya hırsızlık seks oyuncağı

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