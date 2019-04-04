'Cinsel fonksiyon bozuklukları tedavisinde yanlış ilaçlar öldürebiliyor'

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde birçok gereksiz cerrahi operasyon ve merdiven altı satılan ilaçların olduğunu ve bu nedenle birçok insanın zararlar gördüğünü belirtti. Prof. Dr. Usta ayrıca 1-2 günlük eğitimlerle cinsel terapist olarak kendini tanıtanlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Yanlış ilaç kullanımının zararlarına dikkat çeken Prof. Dr. Usta, "Doğal ekstre sanılarak bilinçsizce kullanılan bu ilaçlar, içeriklerinde gerçekte yer alan ve eş zamanlı kullanımı son derece tehlikeli başka grup ilaçlarla farkına varılmadan alınıyor ve hastaların ölümle sonuçlanabilen ciddi yan etkilerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı, cinsel fonksiyon bozuklukları ve diğer tüm hastalıklarda, hekim kontrolü olmadan, reçetesiz internet üzerinden, sadece tavsiyelerle ilaç kullanımı yapılmamalıdır" dedi.

'PENİS BOYU AMELİYATLARI İÇİN BAŞVURULARIN YÜZDE 95'İ GEREKSİZ'

Cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde ele alınması gereken önemli bir diğer konunun ise gereksiz yere yapılan cerrahiler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Usta, "Özellikle penis boyunu uzatmaya ve penis kalınlığını artırmaya yönelik bazı gereksiz, daha önemlisi geri dönüşümsüz sonuçlar doğurabilen ameliyatların sayısının son zamanlarda arttığını görüyoruz. İngiltere'de konuyla ilgili yapılan bir çalışmanın sonuçları gerçekten çok çarpıcı. Bu çalışma sonuçlarına göre penis boyunun kısa olduğunu ifade ederek hekime başvuran hastaların yüzde 95'inde aslında penis boyunda kısalık olmadığının, tamamında penis boylarının ortalama normal düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu çarpıcı sonuç bize gösteriyor ki, teorik olarak bu hastaların hepsi sadece hastaların isteğine bağlı ameliyat edilmiş olsaydı, yüzde 95'i gereksiz yere ameliyat edilmiş olacaktı. Bundan dolayı, hastalar sadece estetik kaygılarla ya da kulaktan dolma bilgilerle kendilerini gereksiz cerrahilere teslim etmemeli" dedi.

'SOSYAL MEDYA KÖTÜ SONUÇLARA NEDEN OLABİLİYOR'

Prof. Dr. Usta sosyal medyanın kötü kullanımıyla istenmeyen sonuçlara da neden olabildiğini de belirterek, "Burada karşımıza özellikle yazılı-görsel medya ve sosyal medya çıkıyor. Şüphesiz kitle iletişim araçları insanlar adına çok faydalı bir kaynak olarak görülebilir. Her türlü iletişim aracı insanların çok kısa yoldan her türlü bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Bununla birlikte, başta sosyal medya olmak üzere kitle iletişim araçları kötüye kullanıldığı takdirde, gerek tıbbi tedavilerde, gerekse cerrahi tedavilerde istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamıza sebep olabiliyor" dedi.

KENDİNİ 'CİNSEL TERAPİST' OLARAK TANITANLARA DİKKAT

Önemli bir diğer yanlışın da 'cinsel fonksiyon bozuklukları' tedavisinde son zamanlarda yer almaya başlayan insanların bir kısmı ile ilgili olduğunu açıklayan Prof. Dr. Usta, "Cinsellik ve cinsel sağlık konusunda derinlemesine eğitimden geçmemiş, sadece belli bazı dernek ve kuruluşların 1-2 günlük eğitim toplantılarına katılarak, kendisini 'cinsel terapist' olarak tanıtan bazı kişilerin sayısının giderek arttığı gözlemleniyor. Çoğu hekim dahi olmayan bu kişilere karşı da hastalarımızın son derece dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

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