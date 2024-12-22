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Cinsel gücü artırıcı ilaç diye piyasaya bakın ne sürdü! 300 binden fazla ilaç ele geçirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 09:23
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Piyasada gerçek diye satılan ancak vatandaşların sağlığını riske atan birçok ürün bulunuyor. İstanbul'da da ekipler cinsel gücü artırıcı ilaç diyerek sahte ürün satanlara operasyon düzenlendi. Kağıthane'de bir kadının evi arandı ve 300 binden fazla sahte ilaç ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Cinsel gücü artırıcı ilaç diye piyasaya bakın ne sürdü! 300 binden fazla ilaç ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Mobil Park polis ekipleri, 2 ayrı adrese yaptığı operasyonda 305 bin 227 adet cinsel gücü artırıcı ilaç denilerek satılan sahte ürünler ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca 3 bin 242 adet kaçak elektronik eşyaya da el konuldu. Gözaltına alınan Serap Ü. ise adli kontrolle serbest kaldı.

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Mobil Park polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde ilçede yaptığı çalışmalarda Talatpaşa Mahallesi'nde iki ayrı adreste sahte ilaç ve kaçak elektronik eşyalar olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Serap Ü.'ye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri yaptığı aramalarda tablet, sprey, macun, krem ve jel formda 305 bin 227 adet cinsel gücü artırıcı ilaç denilerek satılan sahte ürünlerle birlikte sahte gıda takviyelerini ele geçirdi. Diğer adreste ise kaçak olduğu belirlenen 3 bin 242 adet mini fan, projektör, haşere kovucu ve masaj aleti gibi elektronik eşyaya de el koydu.

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ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Aramaların ardından gözaltına alınan Serap Ü. ifadesinin alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Serap Ü., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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