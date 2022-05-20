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Cinsel gücü artırıyor, depresyonu azaltıyor! İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası

20.05.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzotik bir meyve olan çarkıfelek meyvesinin ana vatanı Amerika'dır. Ağrı kesici özelliği bulunan bu meyve, Amerika kıtasından dünyaya yayılmıştır ve 400 kadar çeşidi vardır. İçerisinde C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini bulunur. İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası...

Cinsel gücü artırıyor, depresyonu azaltıyor! İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası

Çarkıfelek meyvesi kalsiyum, fosfor ve protein bakımından oldukça zengindir. Amerika'dan çıkan bu meyve ağırlıklı olarak Kolombiya, Brezilya, Arjantin gibi tropik bölgelerde yetişir. Çarkıfelek meyvesinin sakinleştirici etkisi vardır. İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası...

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIYOR

Lif bakımından zengin olan çarkıfelek meyvesinin cinsel gücü artırıcı özelliği bulunuyor.

Cinsel gücü artırıyor, depresyonu azaltıyor! İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kemikleri güçlendiren çarkıfelek meyvesi, vücuttaki demir gereksinimini büyük ölçüde karşılıyor.

Cinsel gücü artırıyor, depresyonu azaltıyor! İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası

DEPRESYONU AZALTIR

Çarkıfelek meyvesi stres, depresyon, anksiyete gibi sorunlara faydalıdır, mutluluk hissini artırır, depresyonu azaltır. Doğal sakinleştirici olan bu meyve, serotonin yükselmesini ve mutluluk hissinin artmasını sağlar.

Cinsel gücü artırıyor, depresyonu azaltıyor! İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Antioksidan görevi gören çarkıfelek meyvesi kilo vermeye yardımcı olur.

Cinsel gücü artırıyor, depresyonu azaltıyor! İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bağışıklığı güçlendirir, kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur. Bu meyvenin kokusu nefesinizi ferah tutar. Kan dolaşımına da faydalıdır, göz sağlığınızı korur.

Cinsel gücü artırıyor, depresyonu azaltıyor! İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası

MENOPOZ DÖNEMİNDE FAYDA SAĞLIYOR

Sakinleştirici etkisi bulunan bu meyve, menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı fayda sağlıyor.

Cinsel gücü artırıyor, depresyonu azaltıyor! İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası

AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Ağrı kesici özelliği olan bu meyve idrar yolları hastalığına karşı savaşır. Ayrıca kramp ve spazmlara iyi gelir.


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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