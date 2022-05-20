Cinsel gücü artırıyor, depresyonu azaltıyor! İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası

Çarkıfelek meyvesi kalsiyum, fosfor ve protein bakımından oldukça zengindir. Amerika'dan çıkan bu meyve ağırlıklı olarak Kolombiya, Brezilya, Arjantin gibi tropik bölgelerde yetişir. Çarkıfelek meyvesinin sakinleştirici etkisi vardır. İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası...

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIYOR

Lif bakımından zengin olan çarkıfelek meyvesinin cinsel gücü artırıcı özelliği bulunuyor.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kemikleri güçlendiren çarkıfelek meyvesi, vücuttaki demir gereksinimini büyük ölçüde karşılıyor.

DEPRESYONU AZALTIR

Çarkıfelek meyvesi stres, depresyon, anksiyete gibi sorunlara faydalıdır, mutluluk hissini artırır, depresyonu azaltır. Doğal sakinleştirici olan bu meyve, serotonin yükselmesini ve mutluluk hissinin artmasını sağlar.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Antioksidan görevi gören çarkıfelek meyvesi kilo vermeye yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bağışıklığı güçlendirir, kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur. Bu meyvenin kokusu nefesinizi ferah tutar. Kan dolaşımına da faydalıdır, göz sağlığınızı korur.

MENOPOZ DÖNEMİNDE FAYDA SAĞLIYOR

Sakinleştirici etkisi bulunan bu meyve, menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı fayda sağlıyor.

AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Ağrı kesici özelliği olan bu meyve idrar yolları hastalığına karşı savaşır. Ayrıca kramp ve spazmlara iyi gelir.



