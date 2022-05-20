Cinsel gücü artırıyor, depresyonu azaltıyor! İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası

Çarkıfelek meyvesi kalsiyum, fosfor ve protein bakımından oldukça zengindir. Amerika'dan çıkan bu meyve ağırlıklı olarak Kolombiya, Brezilya, Arjantin gibi tropik bölgelerde yetişir. Çarkıfelek meyvesinin sakinleştirici etkisi vardır. İşte çarkıfelek meyvesinin 7 faydası...
Lif bakımından zengin olan çarkıfelek meyvesinin cinsel gücü artırıcı özelliği bulunuyor.
Kemikleri güçlendiren çarkıfelek meyvesi, vücuttaki demir gereksinimini büyük ölçüde karşılıyor.
Çarkıfelek meyvesi stres, depresyon, anksiyete gibi sorunlara faydalıdır, mutluluk hissini artırır, depresyonu azaltır. Doğal sakinleştirici olan bu meyve, serotonin yükselmesini ve mutluluk hissinin artmasını sağlar.
Antioksidan görevi gören çarkıfelek meyvesi kilo vermeye yardımcı olur.
Bağışıklığı güçlendirir, kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur. Bu meyvenin kokusu nefesinizi ferah tutar. Kan dolaşımına da faydalıdır, göz sağlığınızı korur.
Sakinleştirici etkisi bulunan bu meyve, menopoz döneminde yaşanan sıkıntılara karşı fayda sağlıyor.
Ağrı kesici özelliği olan bu meyve idrar yolları hastalığına karşı savaşır. Ayrıca kramp ve spazmlara iyi gelir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum