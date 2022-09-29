Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Dikkat edilmesi şiddetle tavsiye edilse de kendi zevkinize gelince kullanabileceğiniz bir dizi farklı yöntem ve ürün var... Ve bunlardan birkaçı evinizin etrafında duruyor. Belki hiç seks oyuncağınız yok belki de pili bitmiştir. Seks ve ilişki uzmanı Pippa Murphy, bunun yerine kullanabileceğiniz ev ürünlerini sıraladı.

Peki, evinizde seks oyuncağı olarak kullanabileceğiniz ne var?

ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇASI

İyi titreşimler, vibratörden elektrikli diş fırçanıza geçebilir. Uzmanlar, “İçinize taktığınızda, kılsız ucunu kullandığınızdan emin olun ve yalnızca içeri girdikten sonra açın” diyor. “Dişlerinizi fırçalamak için farklı bir diş fırçası kullanmanızı da tavsiye ederiz” diye eklediler.

YEMEK KAŞIĞI

"Bir yemek kaşığının yuvarlak alt kısmını klitorisiminize yerleştirir ve dairesel hareketlerle ovalarsanız, kendinizi süper hızlı bir şekilde cinsel uyarılmaya başlarsınız" diye açıkladılar.

"Bir kaşığın ekstra güzel yanı keskin kenarları olmaması, cilde karşı süper pürüzsüz olması ve kullanmadan önce 10 dakika buzdolabına veya derin dondurucuya koyarsanız, kendinizi daha da fazla heyecanlandırdığını göreceksiniz.” diyorlar.

BUZ KÜPLERİ

Uzmanlar şunları söyledi: “Buz, eşinizi memnun etmek için mükemmel bir öğedir. “Ön sevişmede, partnerinizin meme uçlarının üzerinden yavaşça geçirilerek, ardından gövdeden aşağı doğru onların mahrem bölgelerine doğru kullanılabilir. "Alternatif olarak, öpüşmeden veya oral vermeden önce bir buz küpü emmek yepyeni bir his verecektir." Artan cinsel zevk için vajinaya buz da yerleştirilebilir.

SAÇ FIRÇASI

Uzmanlara göre, bir saç fırçası eskidiği zaman çöpe atmak yerine potansiyel bir seks oyuncağı olarak kullanılabilir. “Yalnızca sivri olmayan yuvarlak saplı saç fırçaları kullandığınızdan emin olun, aksi takdirde vajinanın hassas dokusunu yırtabilirsiniz” dediler. "Ayrıca tahtadan değil plastikten veya kauçuktan yapılmış olduğundan ve üzerine prezervatif konduğundan emin olun."



