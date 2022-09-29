HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

29.09.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, seks oyuncağı yerine konulabilecek ev eşyalarını sıraladı. Uzmanlar, bu ev eşyalarını kullanmadan önce çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İstediğiniz zaman kendinizi şımartmak için elinizin altında birçok eşya var. İşte uzmanlara göre seks oyuncağı olarak kullanabileceğiniz şaşırtıcı ev eşyaları...

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Dikkat edilmesi şiddetle tavsiye edilse de kendi zevkinize gelince kullanabileceğiniz bir dizi farklı yöntem ve ürün var... Ve bunlardan birkaçı evinizin etrafında duruyor. Belki hiç seks oyuncağınız yok belki de pili bitmiştir. Seks ve ilişki uzmanı Pippa Murphy, bunun yerine kullanabileceğiniz ev ürünlerini sıraladı.

iStock-847860708

Peki, evinizde seks oyuncağı olarak kullanabileceğiniz ne var?

ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇASI

İyi titreşimler, vibratörden elektrikli diş fırçanıza geçebilir. Uzmanlar, “İçinize taktığınızda, kılsız ucunu kullandığınızdan emin olun ve yalnızca içeri girdikten sonra açın” diyor. “Dişlerinizi fırçalamak için farklı bir diş fırçası kullanmanızı da tavsiye ederiz” diye eklediler.

iStock-1338518475

YEMEK KAŞIĞI

"Bir yemek kaşığının yuvarlak alt kısmını klitorisiminize yerleştirir ve dairesel hareketlerle ovalarsanız, kendinizi süper hızlı bir şekilde cinsel uyarılmaya başlarsınız" diye açıkladılar.

iStock-462407175

"Bir kaşığın ekstra güzel yanı keskin kenarları olmaması, cilde karşı süper pürüzsüz olması ve kullanmadan önce 10 dakika buzdolabına veya derin dondurucuya koyarsanız, kendinizi daha da fazla heyecanlandırdığını göreceksiniz.” diyorlar.

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyorCinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

BUZ KÜPLERİ

Uzmanlar şunları söyledi: “Buz, eşinizi memnun etmek için mükemmel bir öğedir. “Ön sevişmede, partnerinizin meme uçlarının üzerinden yavaşça geçirilerek, ardından gövdeden aşağı doğru onların mahrem bölgelerine doğru kullanılabilir. "Alternatif olarak, öpüşmeden veya oral vermeden önce bir buz küpü emmek yepyeni bir his verecektir." Artan cinsel zevk için vajinaya buz da yerleştirilebilir.

iStock-521514007

SAÇ FIRÇASI

Uzmanlara göre, bir saç fırçası eskidiği zaman çöpe atmak yerine potansiyel bir seks oyuncağı olarak kullanılabilir. “Yalnızca sivri olmayan yuvarlak saplı saç fırçaları kullandığınızdan emin olun, aksi takdirde vajinanın hassas dokusunu yırtabilirsiniz” dediler. "Ayrıca tahtadan değil plastikten veya kauçuktan yapılmış olduğundan ve üzerine prezervatif konduğundan emin olun."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan şekerini anında yarı yarıya düşürür, kolesterolü dengelerKan şekerini anında yarı yarıya düşürür, kolesterolü dengeler
Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladıApartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı
Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyinBir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin
Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon seks Cinsellik elektrikli diş fırçası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

İlginizi Çekebilir

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.