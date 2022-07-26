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Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek yumurta sarısı tekniği

26.07.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatınızı daha da tutkulu hale getirmek için cinsel hayatınızın da bir hayli iyi olması gerekir. Yatak odasını canlandırmak için genelde libidoyu artıran yiyecekler tercih edilse de başka yöntemler de kullanabilirsiniz. Kendine cinsel ilişki uzmanı diyen Nadia Bokody, çiftlerin seks hayatlarını iyileştirmek için birbirinden ilginç ama işe yaradığını iddia ettiği ipuçlarını paylaştı.

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek yumurta sarısı tekniği

Cinsel hayat, çiftler için ilişkilerini sürdürebilmek için en önemli unsurlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Cinsel ilişki uzmanı Nadia Bokody, İngiliz basınına verdiği bir demeçte birbirinden ilginç seks tüyoları paylaştı.

YASTIK TEKNİĞİ

Anlaşılması ve bulması zor bir nokta olan G noktası ile ilgili konuşan Bokody, kadınların daha kolay orgazm olmaları için kalçalarının altına bir yastık koyması gerektiğini belirtti. Bu sayede G noktasına daha kolay erişilerek daha keyifli bir cinsel ilişki deneyimi yaşayabileceklerini belirtti.

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YUMURTA SARISI TEKNİĞİ

Sosyal medyada yayılan bir bilgiye göre; çiftler cinsel hayatlarını iyileştirmek için yumurta sarısı kullanıyor! İnsanlar çiğ yumurta sarısı kullanarak tatmin edici tekniklerini uyguluyorlar. Bokody’e göre; çiğ yumurta sarısı tekniği vulvaların ne kadar hassas olduğunu öğrenmenin harika bir yolu.

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Nadia Bokody; "Klitorise çok fazla baskı yapmak kadınlar için acı verici olabilir, bu nedenle parmağın yumuşak bir dönüşü genellikle yeterince uyarıcı olabilir. 13 milyondan fazla izlenen bir klipte, bir kadın başparmağıyla çiğ yumurta sarısını nazikçe çevreliyor ve en ufak bir baskı uyguladığında yumurta sarısının hemen kırıldığını gösteriyor. Buradaki öğretici, klitorise bir yumurta sarısı gibi yaklaşmak için dikkatli bir şekilde yırtılmayı önlemeye çalışıyorsunuz. Ve bu, klitorisin tahmini sekiz bin sinir ucuna ev sahipliği yaptığı ve onu aşırı uyarılmaya karşı inanılmaz derecede hassas hale getirdiği göz önüne alındığında, sadece iyi bir cinsel uygulama yapar."

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KAHVE TEKNİĞİ

Yine bir sosyal medya virali olan kahve tekniği hakkında konuşan Bokody, bu tekniğin de işe yarayabileceğini öne sürdü.

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İddiaya göre, cinsel ilişki öncesi kahve içmek cinsel organlara kan akışını hızlandırıyor. Bu sayede iki taraf da tatmin edici bir orgazm yaşayabilir.


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