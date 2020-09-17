Cinsel haz ve özgüven arttırıcı uygulamalar

Kadın genital organları iç ve dış genital organlar olarak ikiye ayrılır. İç genital organlar; rahim (uterus), rahim ağzı (serviks), yumurtalıklar (overler), tüplerden (salpenksler) oluşurken; dış genital organlar; mons pubıs, labia majus (dış dudaklar), labia minus (iç dudaklar), klitoris, hymenden (kızlık zarı) oluşur.

Kendi vücudunu tanıyacak sosyoekonomik düzeyde olan bir kadınlar, dış genital organlarındaki değişiklik, farklılık, asimetriyi fark edebilirler. Mons pubis denilen bölge, göbek altından genital bölgeye kadar olan yağlı, şişkin ve kıllı kısımdır. Klitoris, sinir yapılarından zengin, duyarlı, orgazmı sağlayan, erkekteki penisin kadındaki eşdeğeri bir erektil organdır. Hymen (kızlık zarı), çoğunlukla ilişki ile az ihtimal kaza sonucu yaralandığında, kanama yapabilen, ince zar yapıda bir organdır. Vajina girişinden 1,5-2 cm içeride yerleşim gösterir. LABİOPLASTİ Labia majus (dış dudaklar) ve labia minus (iç dudaklar) büyüklüğü ve sarkmaları en sık görülen genital estetik sorunlardır ve bu problemlerin estetik açıdan düzeltilmesi gerekebilir.

İç dudaklar, klitorisin üst kısmından vajina girişinin altına kadar uzanan kıvrımlı yapıları oluşturur. İç dudakların dış dudaklardan sarkacak şekilde uzun olması tıbben önemli bir sorun yaratmasa da estetik görüntüyü bozar, bazen de dış dudaklar yapısal olarak normalden uzun, büyük veya asimetrik olabilir. Bu durumda cinsel ilişki esnasında penisin itmesi ile labiumlar gerilebilir ve bu da ağrıya yol açabilir. Labioplasti operasyonu daha önceden doğum yapmamış kişilerde, bakirelerde de uygulanabilir. Kızlık zarı açısından hiç bir problem yaratmayacak operasyonlardır.

Anestezi altında ve kısa sürede sonlanan, dikiş alma sorunu olmayan operasyonlardır. Cinsel ilişkiye, orgazma, gebe kalmaya ve doğum yapmaya herhangi bir zararı veya engeli yoktur. Yara iyileşmesi bir haftada tamamlanır. Ameliyattan 3-4 hafta sonra cinsel ilişkiye girilebilir. Dıştan bakıldığında ameliyat izi fark edilmez. VAJENİN DARALTILMASI Vajen genişliği ya da bolluğu kadınların cinsel ilişki sırasında yeterince haz almalarını engeller. Vajeni genişleyen hastalar idrar kaçırma gibi sağlık problemleriyle de karşı karşıya kalabilir. Özellikle doğum sayısının artması ve zorlu doğumlardan sonra düzgün onarılmayan yırtıklar veya doğum sonrası dikişlerde açılma olması ve yaşlanmayla birlikte vaginadaki hasarlar nedenli vaginada genişlemelere ve gevşemelere neden olur.

Bazen cinsel ilişki anında vajen içinden bir takım hoşnutsuzluk yaratan sesler de gelebilir. Vajen olması gerekenden fazla geniş ise daraltılarak sorun giderilebilir. Vajen Duvarlardaki gevşeme aynı zamanda cinsel partner olan erkeğin duyacağı cinsel hazzı da azaltacaktır. Cinsel hazzın arttırılması amacı vajen daraltıcı ameliyatlar yapılabilmektedir.