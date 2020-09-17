HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cinsel haz ve özgüven arttırıcı uygulamalar

Cinsel haz ve özgüven arttırıcı uygulamalar

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Doğuştan veya sonradan oluşan genital bölgedeki şekil bozuklukları, kadının cinsel hayatını etkileyebildiği gibi, psikolojik olarak da kendi kötü hissetmesine, anksiyete bozukluklarına neden olabilir.

Cinsel haz ve özgüven arttırıcı uygulamalar

Kadın genital organları iç ve dış genital organlar olarak ikiye ayrılır.

İç genital organlar; rahim (uterus), rahim ağzı (serviks), yumurtalıklar (overler), tüplerden (salpenksler) oluşurken; dış genital organlar; mons pubıs, labia majus (dış dudaklar), labia minus (iç dudaklar), klitoris, hymenden (kızlık zarı) oluşur.
Kendi vücudunu tanıyacak sosyoekonomik düzeyde olan bir kadınlar, dış genital organlarındaki değişiklik, farklılık, asimetriyi fark edebilirler.

Mons pubis denilen bölge, göbek altından genital bölgeye kadar olan yağlı, şişkin ve kıllı kısımdır.

Klitoris, sinir yapılarından zengin, duyarlı, orgazmı sağlayan, erkekteki penisin kadındaki eşdeğeri bir erektil organdır.

Hymen (kızlık zarı), çoğunlukla ilişki ile az ihtimal kaza sonucu yaralandığında, kanama yapabilen, ince zar yapıda bir organdır. Vajina girişinden 1,5-2 cm içeride yerleşim gösterir.

LABİOPLASTİ

Labia majus (dış dudaklar) ve labia minus (iç dudaklar) büyüklüğü ve sarkmaları en sık görülen genital estetik sorunlardır ve bu problemlerin estetik açıdan düzeltilmesi gerekebilir.

İç dudaklar, klitorisin üst kısmından vajina girişinin altına kadar uzanan kıvrımlı yapıları oluşturur. İç dudakların dış dudaklardan sarkacak şekilde uzun olması tıbben önemli bir sorun yaratmasa da estetik görüntüyü bozar, bazen de dış dudaklar yapısal olarak normalden uzun, büyük veya asimetrik olabilir. Bu durumda cinsel ilişki esnasında penisin itmesi ile labiumlar gerilebilir ve bu da ağrıya yol açabilir. Labioplasti operasyonu daha önceden doğum yapmamış kişilerde, bakirelerde de uygulanabilir. Kızlık zarı açısından hiç bir problem yaratmayacak operasyonlardır.
Anestezi altında ve kısa sürede sonlanan, dikiş alma sorunu olmayan operasyonlardır. Cinsel ilişkiye, orgazma, gebe kalmaya ve doğum yapmaya herhangi bir zararı veya engeli yoktur. Yara iyileşmesi bir haftada tamamlanır. Ameliyattan 3-4 hafta sonra cinsel ilişkiye girilebilir. Dıştan bakıldığında ameliyat izi fark edilmez.

VAJENİN DARALTILMASI

Vajen genişliği ya da bolluğu kadınların cinsel ilişki sırasında yeterince haz almalarını engeller. Vajeni genişleyen hastalar idrar kaçırma gibi sağlık problemleriyle de karşı karşıya kalabilir. Özellikle doğum sayısının artması ve zorlu doğumlardan sonra düzgün onarılmayan yırtıklar veya doğum sonrası dikişlerde açılma olması ve yaşlanmayla birlikte vaginadaki hasarlar nedenli vaginada genişlemelere ve gevşemelere neden olur.
Bazen cinsel ilişki anında vajen içinden bir takım hoşnutsuzluk yaratan sesler de gelebilir. Vajen olması gerekenden fazla geniş ise daraltılarak sorun giderilebilir. Vajen Duvarlardaki gevşeme aynı zamanda cinsel partner olan erkeğin duyacağı cinsel hazzı da azaltacaktır. Cinsel hazzın arttırılması amacı vajen daraltıcı ameliyatlar yapılabilmektedir.

İDRAR TORBASI (MESANE) SARKMASI OPERASYONLARI

İdrar torbası sarması, genellikle doğum sonrası, özellikle iri bebek doğuranlarda ya da fazla sayıda doğum yapanlarda ortaya çılan ve neticesinde idrar tutamama şikayetlerine neden olan, gündelik hayatı olumsuz yönde etlileyen anatomik bir problemdir. Vajinal daraltma ameliyatları ile birlikte bu tür sarkmalarda aynı esnada düzeltilerek problem ortadan kalmış olur.

HUDAPLASTİ

Klitoris organının üzerinde olması gerekenden daha fazla deri bulunması cinsel yaşam konforunu da sıkıntıya sokabiliyor. Bu sıkıntıyı gidermek için klitoris üzerindeki çıkıntıların ya da fazla derinin kesi yolu ile çıkarılması işlemine hudaplasti denir. Kadınlar cinsel ilişkide haz alamama ve dolayısıyla cinsel isteksizlik gibi çeşitli şikayetler hudaplasti ile ortadan kalkabiliyor. Böylece kadınların yaşadıkları bu sorun ortadan kaldırılabiliyor.

PERİNEOPLASTİ ESTETİĞİ

Perine bölgesini en genel şekli ile vajina girişi ile anüs arasında kalan kısım olduğunu söyleyebiliriz. Perine bölgesinde daha önceki doğumlara bağlı dikişlerin düzensiz iyileşmesi nedenli, kötü cilt görünümlü bir iyileşmenin gerçekleşmesi gibi unsurlar bu bölgeye cerrahi olarak müdahale edilmesini gündeme getirebiliyor. Psikolojik olarak kadınların olumsuz etkilenmesine yol açarken aynı zamanda hayat konforunu da etkileyebilen bu düzensizlikler sadece tek bir seans halinde gerçekleştirilen perineoplasti estetiği ile tamamen ortadan kaldırılabilir.

O SHOT UYGULAMASI

O shot uygulaması kadınlarda cinsel haz ve orgazmı artırmak için önerilen yeni bir tekniktir. Bir çeşit genital PRP işlemidir. Clitoris organı etrafına, vajen girişi üst tarafına (G noktası) yapılan enjeksiyonlarla uygulanır. (PRP, koldan alınan toplardamar kanı santrifüj edilerek elde edilen ‘Platelet’ veya ‘Trombosit’ adı verilen pıhtılaşma hücrelerinden zengin olan açık sarı renkli plazma kısmına verilen isimdir.)

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Levent Mıhçıoğlu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Mevsim geçişlerine dikkat! Siz de bunları yaşıyorsanız...Mevsim geçişlerine dikkat! Siz de bunları yaşıyorsanız...
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülümsemek karakterinizi belirliyor!
Gülümsemek karakterinizi belirliyor!
73 yaşındaki covid-19 hastası 5,5 ay sonra taburcu oldu! Gözlerini açtığında ilk sorduğu...
4 ay yoğun bakımda kaldı! Gözlerini açtığında ilk sorduğu ise...
Mevsim geçişlerinde saç dökülmesini önlemek mümkün mü?
Mevsim geçişlerine dikkat! Siz de bunları yaşıyorsanız...
Meme kanseri tedavisinde bu gıdalar çok etkili
Meme kanseri tedavisinde bu gıdaları yerseniz...
Fıtık tedavisinde yeni yöntem: NASA modeli
Fıtık tedavisinde yeni yöntem: NASA modeli
Kan donduran açıklama: Uyandığımda böbreğim yoktu!
Kan donduran açıklama: Uyandığımda böbreğim yoktu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.